4 ciudades para enamorarte en Semana Santa Si eres de los que prefiere alejarse del país con motivo de esta celebración, estos destinos son perfectos para unas 'mini vacaciones' FRAN JUSTICIA Lunes, 26 marzo 2018, 08:38

La Semana Santa ha empezado, siete días de culto cristiano que significan mucho para algunos, pero también un auténtico dolor de cabeza para otros cuantos, sobre todo si vives justo al lado del recorrido oficial de los diversos pasos que realizan estación de penitencia, ya que el público no suele poner muy fácil el acceso.

Quizá por estas razones te estás planteando la posibilidad de irte de vacaciones unos cuantos días esta semana, ¿ya has pensado destino? Si no tienes ni idea de qué lugares pueden ser las zonas perfectas para disfrutar de unas 'mini vacaciones', no tienes de qué preocuparte, ya que a continuación te doy varias opciones.

1. Nottingham, Reino Unido.

Probablemente esta ciudad te suene algo más y es que es el famoso lugar en el que se desarrolla el fantástico universo de Robin Hood, por lo que el conocido bosque de Sherwood, existe, y se encuentra precisamente a unos metros. Comparte a la vez dos cualidades, por un lado ser una de las ciudades más visitadas y más animadas del país inglés y a la vez ser también precisamente una de las más pobres. Hoy en día es uno de los más sofisticados medios urbanos, con una increíble mezcla de galerías, teatros, cines, bares, clubes y restaurantes, impulsados por su amplia cantidad de estudiantes jóvenes. No puedes dejar de visitar el río Trent, situado muy cerca, el castillo de Nottimgham que te trasladará a la sorprendente época medieval, las Galerías de la Justicia o la Ciudad de Cuevas, entre otras zonas emblemáticas de Nottingham.

2. Kusadasi, Turquía

Kusadasi es uno de los lugares más visitados de Turquía, el cual es visitado cada año por miles de turistas. Eso sí, no es recomendable para aquellos que buscan descansar puesto que destaca por el bullicio constante de todas sus calles. Es una zona especialmente comercial debido a que hay una gran variedad de restaurantes y centros comerciales en los que pasar largas tardes. No obstante, si lo tuyo es el contacto con la naturaleza o disfrutar de paisajes dignos de ser imagen de postal, tranquilo porque también puedes perderte por sus increíbles playas disfrutando de maravillosos atardeceres o trasladarte hasta sus entornos rurales donde además de tratar directamente con sus gentes vivirás de lleno la tradición y la cultura de la ciudad.

3. Ottawa, Canadá

En Ottawa, la capital de Canadá podrás encontrar la pista más larga de patinaje del mundo, y es que el Rideau Canal, que se encarga de conectar el río de Ottawa con los Grandes Lagos normalmente está congelado, por lo que permiten patinar de vez en cuando. Esta zona es perfecta para los que buscan unas vacaciones más frescas que calurosas y sobre todo en pleno contacto con la naturaleza ya que hay muchos parques y senderos por los que ir en bici o dar largos paseos mientras aprecias sus increíbles puestas de sol. No obstante, no es exclusiva para ello ya que, si prefieres un punto cultural, sus museos, la marcha RCMP y hasta el cambio de guardia, marcarán la diferencia.

4. Schwangau, Alemania

Situado en los Alpes alemanes se encuentra nuestro último destino recomendado, el espectacular pueblecito de Schwangau. Si bien no es muy grande, el paraje es sumamente bello gracias a que está rodeado de montañas que albergan una gran cantidad de nieve, de ahí que también se le conozca como ‘pueblo blanco’. Aunque se encuentra en el sur de Alemania, las temperaturas no suben de los cinco grados, por lo que es un destino perfecto para pasarlo junto a alguien descansando frente a una caliente chimenea. No obstante, esto no quiere decir que no puedas realizar actividades allí, puesto que la naturaleza te permitirá poner en práctica deportes como senderismo, esquí o esquí de fondo. No dudes en visitar el famoso Castillo de Neuschwanstein, que está situado cerca de un lago en el que si te atreves podrás bañarte.