3 'chollos' en zapatillas con las rebajas de Adidas Estos modelos cuentan con un precio muy rebajado debido a que la marca se ha sumado al periodo de rebajas que comenzaron algunos establecimientos el pasado 7 de enero FRAN JUSTICIA Lunes, 8 enero 2018, 10:35

Enero es un mes en el que cuesta llegar a fin de mes, ya que aunque podemos llegar a creer que con el fin de la Navidad se acaba lo de gastar dinero continuamente, nada más lejos de la realidad, puesto que debemos hacer frente a las rebajas de invierno.

Muchos quizá pensáis que el hecho de que se celebren las rebajas no tiene porque conllevar un gasto obligado, pero no vamos a negar que es difícil resistirse a todos esos ‘chollos’ que aparecen en nuestra vida durante este periodo de precios especiales. Más aún si se trata de artículos que realmente necesitamos o en su defecto, productos que normalmente cuentan con un precio alto, como por ejemplo los artículos de marca.

Si eres de los que les gusta lucir ropa o calzado de marca sabes bien que en rebajas todo suele estar más barato, así que es el momento perfecto para hacerse con todos esos productos que durante el resto del año nos es más complicado comprar, como por ejemplo unas zapatillas Adidas, y es que la marca, referente en ropa y calzado deportivo, también se ha sumado al periodo de rebajas que algunas establecimientos comenzaron el pasado 7 de enero.

Para beneficiarte de estos descuentos especiales sólo tienes que hacer uso del código promocional Adidas de Descuentos Ideal, el cual será válido hasta final de mes. No obstante, si no quieres complicarte mirando la web, a continuación te hacemos un resumen de 3 ‘chollazos’ de la marca en zapatillas. ¡Apúntalos!

Zapatillas Campus

Pueden ser tuyas por tan sólo 54,98 euros, un precio muy rebajado si tenemos en cuenta que anteriormente costaban 109,95, lo que significa que podrán ser tuyas prácticamente a mitad de precio. Están de vuelta con materiales de primera calidad y se renuevan con una parte superior de nobuk suave. Cuentan con una puntera reforzada y una suela de goma, mientras que las 3 bandas dentadas le confieren el inconfundible sello de Adidas.

Zapatillas EQT Support RF

Si las anteriores no te han terminado de convencer, puedes llevarte a casa por el mismo precio este modelo, el cual revolucionó el mundo del running en los años 90 debido a su estética vanguardista y tecnológica. Ahora se actualiza con una parte superior de malla transpirable y detalles en ante que le aportan un toque elegante. Además, incluye un suave panel de punto en el talón con detalles reflectantes.

Zapatillas Swift Run

En este caso subimos un poco de precio, puesto que puedes adquirir este modelo por 62,96 euros, mientras que su precio anterior era de 89,95 euros. El hecho de que la rebaja sea menor en este producto se debe a que se trata de un artículo de gran calidad, perfecto para acompañarte en el día a día. Presenta un diseño inspirado en modelos emblemáticos de running y se ha actualizado con un estilo sencillo y deportivo. Además, cuenta con una parte superior tejida muy flexible que se adapta al pie como un guante y te ofrece un ajuste cómodo y seguro, así como también incorpora las 3 bandas selladas y detalles bordados en el antepié, lo que también las convierte en unas zapatillas elegantes para combinar con cualquier look ‘sporty’.

No te preocupes si no te han gustado ningunas de estas zapatillas, ya que en la tienda online de Adidas dispones de cientos de modelos más, así que no dudes en echarle un ojo y aprovecha al máximo estas rebajas.