7 'chollos' del 'Samsung Day' de Ebay que te interesan Tablets, smartphones y smartwatches cuentan con jugosos descuentos con motivo de esta promoción especial del gigante comercial online IDEAL.ES Lunes, 16 abril 2018, 10:41

Si te has levantado esta mañana pensando que hoy es un buen día para cambiar de móvil, tablet o smartwatch o bien para disfrutar por primera vez de las prestaciones de alguno de estos dispositivos, enhorabuena, es tu día de suerte.

Digo que es tu día de suerte porque echando un ojo en internet a los mejores 'chollos' de este lunes me he encontrado con una promoción que sin duda va a dar mucho de qué hablar. La misma no es otra que los 'Samsung Days' de eBay, una promoción que finaliza justo hoy, por lo que todavía estás a tiempo de aprovecharla haciendo uso del cupón eBay de Descuentos Ideal.

Sí, sé que todavía no te he dicho en qué consiste la misma exactamente, pero el nombre ya te puede dar alguna que otra pista. Básicamente durante los 'Samsung Days' eBay ha puesto a la venta móviles, tablets, relojes inteligentes y otros artículos de la famosa firma surcoreana a precio de ganga.

Con precio de ganga me refiero a que ha comercializado durante varios días este tipo de productos con descuentos de hasta el 60%, lo que ha proporcionado precios competitivos y económicos a los consumidores. Además, el gigante comercial online también ha ofrecido envío gratuito como parte de esta promoción.

Por si acaso te lo estás preguntando, se trata de artículos completamente nuevos procedentes del distribuidor oficial de Samsung en España, por lo que no te llevarás a casa imitaciones ni copias, sino un producto Samsung 100% original. A continuación te hago una lista de los 7 artículos Samsung que me han parecido más interesantes en estos 'Samsung Days'. ¡Apúntalos!

1. Reloj inteligente Samsung Gear Fit 2 Pro Rojo con un 29 % de descuento, es decir, puede ser tuyo por sólo 210 euros.

2. Altavoz Samsung Bluetooth Level Box Mini Negro por 69,95 euros, lo que significa que te ahorras un 29%.

3. Auriculares Samsung Gear IconX negros con un 6% de descuento, así que podrás llevártelos a casa por tan sólo 186,95 euros.

4. Tablet Samsung Galaxy Tab A de 10,1 pulgadas y en color blanco por 219 euros, o lo que es lo mismo, con un 15% de descuento.

5. Televisor Samsung TV con Smart TV y de 40 pulgadas con un 14% de descuento, es decir, por tan sólo 429 euros.

6. Gafas de Realidad Virtual Samsung Gear VR por 39 euros, o lo que es lo mismo, con un 60% de descuento.

7. Samsung Galaxy S8 Libre con un 17% de descuento, es decir, llévatelo a casa por tan sólo 659 euros.