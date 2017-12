Los 'chollos' en ropa de Pull & Bear para regalar en Navidad La marca ofrece descuentos exclusivos en una amplia gama de productos con el objetivo de incentivar las compras navideñas FRAN JUSTICIA Viernes, 22 diciembre 2017, 08:59

Pasado mañana se celebra Nochebuena, una noche en la que Papa Noel se recorre el mundo entregando regalos a las personas que han sido buenas este año, pero claro, para que eso pase has tenido que pasar antes tú por la tienda a comprar ese regalo que tu o tus personas especiales esperan recibir, si no, no vale.

Diciembre supone por tanto un importante volumen de ventas para numerosos establecimientos y marcas, por lo que no es de extrañar que los mismos ofrezcan descuentos exclusivos en una amplia gama de productos, con el objetivo de incentivar aún más las compras, así como también para terminar de declinar la balanza hacia su favor en las dudas de los consumidores acerca de si llevarse uno u otro producto.

En este sentido, si te han pedido esta Navidad ropa o bien si quieres hacerte un autoregalo, Pull & Bear ofrece actualmente diversas promociones especiales de las cuales te puedes beneficiar con el código promocional Pull and Bear de Descuentos Ideal, ¿qué te parece? A continuación te hacemos un pequeño resumen de algunas de las mejores ofertas, ¡toma nota!

1. Moda denim por menos de 20 euros

El denim es uno de los materiales estrella de la temporada, lo que ha ocasionado que este esté presente en la mayoría de prendas, no solo jeans y cazadoras como ha sido tradicionalmente, sino también en camisetas, chaquetas, faldas e incluso bolsos y complementos. Por ello, no desaproveches la oportunidad de hacerte con lo mejor en moda denim por menos de 20 euros en Pull & Bear.

2. Fragancias desde solo 12 euros

Vale, igual las colonias son un clásico de la Navidad, pero nunca viene mal tener una, así que si tu creatividad se ha agotado este año, no dudes en aprovechar los descuentos de Pull & Bear para conseguir los mejores perfumes desde tan solo 12 euros. ¡Nunca un regalo fue tan barato!

3. Cazadoras acolchadas con un 20% de descuento

Los plumones fueron denostados durante mucho tiempo por ser considerados antiestéticos, pero este año han vuelto con fuerza y su textura y aspecto se ha incorporado a otras prendas como cazadoras y chaquetas, convirtiéndolas en lo más ‘in’ del momento. Ahora puedes llevarte una con un 20% de descuento en Pull & Bear, o lo que es lo mismo, por menos de 30 euros.

4. 8% de descuento en tu pedido online

Solo con el cupón de Descuentos Ideal podrás beneficiarte de un 8% de descuento extra en tu pedido online, así que no dudes en entrar en la página de Pull & Bear para hacerte con lo mejor en moda al mejor precio, especialmente si entras en la sección ‘promociones’ donde encontrarás los mejores ‘chollos’ del mercado. Esta promoción puede ser aplicable a la colección oficial de Marc Márquez.