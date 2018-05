3 'chollos' para hacer una escapada de fin de semana Con estas ofertas podrás ahorrar fácilmente en el transporte hasta los destinos que te proponemos FRAN JUSTICIA Miércoles, 23 mayo 2018, 10:32

Todavía quedan unos cuantos días para terminar la semana, pero estoy seguro de que ya estás pensando cómo aprovechar al máximo el fin de semana, ese momento ideal para relajarnos y aliviar el estrés que nos produce el trabajo y el resto de problemas a los que debemos hacer frente, ya sean sentimentales, económicos o familiares. ¿Te sientes identificado?

Cuando me siento así opto por buscar la mejor compañía y hacer una escapadita a algún lugar del mundo, ya que viajar sirve para conocer otras culturas y costumbres, pero también para relajarse y olvidar por un momento esos problemas que nos atormentan.

Con viajar no me refiero a que desaparezcas del mapa durante una semana, ya que con dos o tres días podrás conocer lo mejor de algunos destinos y te servirá para volver totalmente renovado. Por el dinero no tienes de qué preocuparte, ya que si utilizas como medio de transporte un coche o una furgoneta, en Hertz he encontrado tres ofertas gracias al descuento Hertz de Descuentos Ideal que te van a venir genial para ahorrar en esta escapada exprés que te propongo. ¿Quieres conocerlas? ¡Sigue leyendo!

1. Conoce Suiza con un 20% de descuento

Si siempre has sentido interés por Suiza, ese país de regiones montañosas, este es el momento perfecto para recorrerlo, ya que Hertz te ofrece un 20% de descuento en el precio del alquiler de tu vehículo. Esta oferta incluye todos los modelos de la compañía, a excepción de la gama Prestige.

Para beneficiarte de esta promoción tienes que reservar tu vehículo antes del 25 de mayo, pudiendo realizar la escapada entre el 15 de junio y el 31 de agosto. No dudes en consultar el resto de términos y condiciones en la página web de Hertz.

2. Escápate a Alemania desde 45 euros

Nunca conocer un país fue tan barato, y es que ahora puedes escaparte a Alemania durante dos días con un coche de alquiler por tan sólo 45 euros. Esta promoción incluye además kilometraje ilimitado, por lo que podrás explorar el inmenso legado cultural de Alemania cuándo y cómo quieras, desde sus innumerables castillos de cuento hasta su bello mar báltico, pasando por sus casitas de paja y sus conocidas iglesias góticas. ¡Tú decides!

Si te interesa esta promoción, tienes que reservar tu coche antes del 31 de agosto, siendo este día también la fecha límite para hacer uso del coche que has alquilado.

3. Francia te espera por un 10% menos

El último destino que te propongo es Francia, donde podrás visitar uno de los lugares imprescindibles de ver antes de morir, la bella París. Gracias a Hertz puedes escaparte este mismo fin de semana y ahorrar un 10% del precio del alquiler de tu vehículo, ¿qué estás esperando?

No obstante, si no tienes en mente una escapada inmediata, reservando hasta el 15 de julio podrás hacer uso de esta oferta especial hasta finales de año, es decir, reservas ahora pero puedes recoger tu coche hasta finales de diciembre. ¡Nunca fue tan fácil y tan barato viajar!