3 'chollos' de eDreams para irte de vacaciones por menos de 30 euros Si tu presupuesto se reduce al mínimo posible estas vacaciones, estos lugares pueden salvarte de quedarte en casa un año más FRAN JUSTICIA Martes, 29 mayo 2018, 08:15

Qué poco quedan para las vacaciones de verano. Sí, ese momento en el que hacemos la maleta, nos alejamos de la rutina y nos preparamos para conocer lugares desconocidos y absolutamente maravillosos alrededor del mundo. ¿Te suena?

¿No? Pues normal, la mayoría de españoles nos solemos quedar en casa durante las vacaciones, y es que muchos todavía estamos terminando de pagar todo aquello que pedimos a plazos en Navidad. ¿Te sientes identificado?

Está claro que irse de vacaciones no es barato lo que se diga barato, no, pero estoy harto de quedarme en casa mientras Facebook me recuerda lo bien que se lo están pasando el resto de mis conocidos, así que este año me he propuesto irme de vacaciones. No, no tengo un gran presupuesto, concretamente tengo ahorrados 30 euros y sí, pienso irme de vacaciones con este importe.

Claro, esto no sería posible sin los 'chollos' que he encontrado en eDreams para viajar este verano por menos de 30 euros, así que si te interesa lo de disfrutar de unas vacaciones 'low-cost', no dudes en hacer uso del código promocional eDreams de Descuentos Ideal para beneficiarte de estos 'chollos'.

Evidentemente con este presupuesto tan escaso no te esperes descubrir Tailandia o pasear por Central Park en Nueva York, pero ojo, ¡te lo vas a pasar en grande! A continuación te dejo algunos de los destinos a los que puedes viajar con eDreams por menos de 30 euros. ¡Toma nota!

1. Oporto

No es Lisboa, la capital de Portugal, pero esta ciudad lusa también tiene muchas actividades que ofrecerte. Realiza la ruta del tranvía Massarelos-Carmo, pasea por los jardines del Palacio de Cristal, visita la librería Lello and Irmao, la cual inspiró a la autora de Harry Potter o compra algo en el mercado de Bolhao, donde podrás apreciar la vida local de los ciudadanos portugueses, entre otras actividades que podrás llevar a cabo en Oporto. ¡Ahora puedes conseguir vuelos desde sólo 11 euros!

2. Palma de Mallorca

Si lo que buscas este verano es turismo de sol y playa no dejes de ir a Mallorca con vuelos en eDreams por menos de 10 euros. Allí podrás disfrutar de playas de arena fina y agua cristalina, acantilados de ensueño desde los que apreciar atardeceres y amaneceres de postal, y una vida nocturna más animada que en la mismísima Ibiza, sin dejar de lado tampoco los numerosos monumentos y lugares de interés turístico que podrás visitar. ¿Te animas?

3. Copenhague

Por tan sólo 22 euros podrás conocer Copenhague, la capital y la ciudad más poblada de Dinamarca. No dejes de visitar el centro de la ciudad, que contiene la mayor parte de los atractivos turísticos como el Parlamento, el Tivoli o la mundialmente famosa Sirenita, así como tampoco pierdas la oportunidad de pasear por alguno de sus barrios más famosos, ya sea Vesterbro o Osterbro. ¡No querrás volver a casa!