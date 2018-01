Los 5 'chollos' de eDreams para ahorrar en tu viaje La compañía de vuelos ofrece a sus clientes estas promociones especiales sólo durante el día de hoy FRAN JUSTICIA Jueves, 25 enero 2018, 09:07

Tras el atracón al bolsillo de la Navidad, llega el momento de hacer frente a otro periodo en el que es muy difícil no echar mano de la tarjeta de crédito, las rebajas de invierno, las cuales no sólo afectan a artículos textiles, sino que incluso pueden permitirte irte de viaje a un precio de ensueño.

¿Cómo? ¿Qué no te lo crees? La realidad es que diversas compañías de vuelo y agencias de viaje han participado en este periodo de precios especiales ofreciendo a sus clientes descuentos y rebajas en vuelos y destinos, con el objetivo de hacer más fácil y barato uno de los hobbies de muchas personas, viajar.

Así, sólo durante el día de hoy puedes beneficiarte de tres auténticos ‘chollos’ de eDreams, los cuales te contamos a continuación para que aproveches rápidamente el código promocional eDreams de Descuentos Ideal y no pierdas la oportunidad de viajar con alguna de estas auténticas gangas. ¿Maleta preparada? ¡Nos vamos de viaje!

1. 25 euros de descuento en vuelos

Si estabas interesado en viajar, no puedes desaprovechar la oportunidad que te ofrece eDreams. Entra en su web y descubre destinos cuyos vuelos recibirán un descuento directo de hasta 25 euros.

2. Ahorra en tu pack de vuelo y hotel

Esta oferta está especialmente diseñada para todos aquellos que no quieren complicarse la vida buscando vuelo y alojamiento por separado. Ahora eDreams se encarga de buscarte el mejor de los packs: un hotel u hostal cerca del centro de tu destino, un vuelo y además te ofrece hasta 75 euros de descuento en la reserva del mismo. ¡Casi nada!

3. 10% de descuento en alquiler de coche

Si eres de los que prefiere moverse con libertad una vez en destino, olvídate de los transportes públicos y las limitaciones horarias. Con eDreams alquila un coche y recibe un 10% de descuento sólo hasta las 23:59 horas del día de hoy.

4. Disfruta del mejor alojamiento con un 50% de descuento

Si te has buscado el vuelo con otra compañía o no eres muy de ir en avión, no te preocupes, también hay un gran ‘chollo’ para ti en eDreams, ya que sólo hoy puedes beneficiarte de hasta un 50% de descuento en alojamiento. Una oferta que incluye hoteles de dos, tres, cuatro y cinco estrellas en más de cien destinos alrededor del mundo.

5. Vive el carnaval de Venecia desde 25 euros

La primera semana de febrero se celebra en distintas partes del mundo una de las fiestas más alegres, el carnaval y, con permiso de las Islas Canarias, ¿qué mejor que disfrutar del mismo en Venecia? Además de esta fiesta, si vas la segunda semana de febrero también será el destino perfecto para San Valentín, y es que, ¿quién no se ha imaginado dando un paseo romántico por los canales de Venecia? No lo pienses más y aprovecha las rebajas de eDreams para que el trayecto te salga menos de 25 euros, aunque todo dependerá de tu destino de origen.