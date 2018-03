Los 10 ‘chollos’ del día de eBay que debes conocer Durante su ‘Super Week’, el gigante comercial online ofrece descuentos de hasta el 60% en una amplia variedad de productos FRAN JUSTICIA Lunes, 26 marzo 2018, 08:38

Semana Santa ha caído este año en una fecha muy mala, no sólo por el hecho de que la lluvia y el frío sean los grandes protagonistas en muchas ciudades del país, que también, sino porque estamos a final de mes, lo que significa que a estas alturas tu bolsillo puede estar más que vacío, por lo que olvídate de esas cervecitas con los amigos hasta que te ingresen el sueldo.

Por esta razón, estoy seguro de que al comprar tus productos para el día a día vas buscando, ante todo, buenas ofertas, y en ese caso, hoy estás de enhorabuena, puesto que he localizado hasta 10 ‘chollos’ de eBay para llevarte artículos por menos de 10 euros, mientras que en otros establecimientos estoy seguro de que hacerte con ellos te saldría muy caro. Para beneficiarte de esta promoción especial, sólo tienes que entrar en Descuentos Ideal y hacer uso del cupón eBay. ¡No te arrepentirás!

Antes de decirte cuáles son algunos de los mejores artículos que se encuentran actualmente en oferta, debes saber que los mismos sólo estarán disponibles con este descuento especial por tiempo limitado, por lo que no te pienses mucho el hacerte con ellos, ya que en cualquier momento pueden agotarse las existencias. Sí, probablemente habrá reposición, pero esta reposición ya no llevará este precio rebajado, sino su precio original, el cual en la mayoría de productos que he escogido oscila los 15 o 20 euros.

Estos son los 10 items que te puedes llevar a casa por menos de 10 euros:

1. Máquina de afeitar de pelo de espalda bakblade hoja recortada por 5,99 euros.

2. Mando inalámbrico para Smartphone por 7,25 euros.

3. Bolso de mujer de cuero y con asa para el hombro por 1 euro.

4. Blusa de manga larga con estampado floral y escote en ‘V’ por 6,65 euros.

5. Auriculares deportivos inalámbricos por 9,99 euros.

6. Zapatos de cuero para recién nacido por 1,49 euros.

7. Gafas de sol polarizadas para ciclistas y deportistas por 7 euros.

8. Altavoz portátil con BlueTooth por 9,95 euros.

9. Peso digital para cocina por 9 euros.

10. Kit de labiales de Kylie Jenner por 1,60 euros.

Estas son sólo algunas ofertas del día que me han parecido interesantes, pero te animo a que entres diariamente a eBay para conocer otros productos que también pueden ser de tu interés y que pueden estar rebajados. Además, no olvides que de forma complementaria puedes seguir aprovechándote de los beneficios que te ofrece el cupón de eBay de Descuentos Ideal, por ejemplo, envío gratuito, ¿necesitas algo más?

