4 'chollos' para cenar en Telepizza a precio de ganga Si este finde no te apetece cocinar, esta es la mejor alternativa FRAN JUSTICIA Viernes, 13 abril 2018, 09:29

Parecía que nunca iba a llegar, pero finalmente sí, ya estamos a viernes, lo que significa que en unas cuantas horas podrás salir de tu trabajo y disfrutar del placer del fin de semana. ¡Qué ganas!

Estoy seguro de que al salir de trabajar te apetece todo menos hacer de cocinar, ¿y si cenas hoy en Telepizza? ¿Cómo? ¿Qué es caro? Eso es porque no has visto aún los 4 'chollos' que he encontrado para que cenar en esta cadena de establecimientos te salga a precio de ganga.

Para beneficiarte de estas tarifas especiales que te voy a comentar sólo tienes que hacer uso del código promocional Telepizza de Descuentos Ideal. ¡Así de fácil! Si te interesa, sigue leyendo y elige la promoción que más se adapta a ti.

1. Ciberchollo S

Si esta noche vas a comer solo, esta es sin duda la promoción que más te conviene, ya que por tan sólo 7,95 euros podrás disfrutar de tu pizza pequeña favorita, un complemento a elegir entre: patatas gajo, aros de cebolla, pan de ajo o fingers de queso; y además una bebida de 50 cl.

2. Ciberchollo M

En caso de que alguien se apunte a la cena a última hora o si sois dos, este pack creo que te va a encantar, puesto que podréis degustar una pizza mediana de hasta 5 ingredientes, dos complementos a elegir entre los que te he comentado anteriormente y dos bebidas de 50 cl. ¿El precio? Todo por tan sólo 14,95 euros.

3. Ciberchollo L

¿Te acuerdas de esos amigos que te han dicho que no saben si van a poder o no? Al final seguro que encuentran la forma de ir a tu casa a cenar contigo, así que no dudéis en pedir este Ciberchollo L de Telepizza, el cual incluye dos pizzas medianas de hasta 5 ingredientes, dos complementos a elegir y 4 bebidas de 50 cl por 26,95 euros.

4. Ciberchollo XL

En caso de que seáis más de cuatro y si no sois de comer en exceso, esta promoción es la que más os conviene, puesto que además de incluir dos pizzas medianas de hasta 5 ingredientes, tendréis hasta tres complementos más y seis bebidas por si lo vuestro es lo de beber. La cena os saldrá 29,95 euros en total.

Como ves este finde ya no tienes de qué preocuparte, llama a Telepizza que esta vez les toca cocinar a ellos, y tú a descansar.