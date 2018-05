5 'chollos' de Carrefour que tienes que aprovechar en la Semana de Internet El gran almacén ofrece descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de artículos FRAN JUSTICIA Viernes, 18 mayo 2018, 08:40

¿Necesitas comprar un frigorífico? ¿Quizá un televisor? ¿Crees que es hora de renovar tu ordenador? ¿Buscas un móvil nuevo? Si tu respuesta ha sido un «sí» rotundo a cualquiera de estas preguntas, enhorabuena, ya que ahora puedes conseguir cualquiera de estos artículos con un gran descuento gracias al cupón Carrefour de Descuentos Ideal, ¿te animas?

Además de los descuentos que puedes aprovechar con Descuentos Ideal, echando un ojo a la web de Carrefour me he percatado de que con motivo de la Semana de Internet dispones de algunos productos con descuentos de hasta el 50%, por lo que no dudes en acercarte hasta tu hipermercado Carrefour más cercano para aprovechar esta oportunidad única.

Para ponértelo más fácil, a continuación te dejo hasta cinco 'chollos' que puedes aprovechar ya en Carrefour. ¡No pierdas el tiempo y hazte ya con alguno de estos productos a precio de ganga!

1. 30% de descuento en ordenadores

Si necesitas renovar tu portátil o tu ordenador de sobremesa, ahora puedes beneficiarte de hasta un 30% de descuento en equipos de marcas tan conocidas como Asus, HP, Acer y Lenovo.

2. 30% de descuento en televisores

Se acerca el fin de semana y, ¿qué mejor forma de disfrutar de él que viendo una peli en casa? Más aún si puedes hacerlo en un televisor con la mejor calidad de imagen del momento, ¿no crees? Ahora en Carrefour benefíciate de hasta un 20% en televisores Samsung de 48 pugadas y 30% en teles LG, Philips y TD Systems. Además, también puedes conseguir proyectores LG por un 25% menos.

3. 40% de descuento en telefonía

¿Qué sería de nosotros sin la telefonía? Internet ha elevado a su máximo exponente la utilidad del teléfono móvil, posibilitándonos hacer tareas que tradicionalmente habríamos tenido que hacer de otra forma. Por ello, Carrefour también te ofrece con motivo de la Semana de Internet hasta un 40% en dispositivos portátiles y telefonía.

4. 10% de descuento en Nintendo Switch

¿Todavía no tienes en casa tu Nintendo Switch? ¿Qué esperas para hacerte con ella? Consíguela ahora con un 10% de descuento en Carrefour y llévate de regalo el juego 'The Binding of Isaac'.

5. 10% de descuento en Tablet Samsung Galaxy Tab A

Sus 10 pulgadas y su procesador Octa Core serán más que suficientes para satisfacer una amplia variedad de tareas como consultar tu email, visualizar películas y series o jugar a tus videojuegos favoritos. ¡Llévatela por 40 euros menos!