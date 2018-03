5 'chollos' en alimentación que sólo puedes encontrar en Lidl Es uno de los supermercados más económicos, por lo que con facilidad se pueden encontrar productos a precio de ganga IDEAL.ES Sábado, 3 marzo 2018, 10:48

Es sábado y principio de mes, por lo que estoy seguro que al igual que muchas personas estás pensando ya dónde vas a hacer la compra del mes y la mejor parte, cómo vas a ahorrar en la misma. Hay muchos supermercados con precios económicos, pero sin duda Lidl es uno de los más recomendables, ya que además de que puedes encontrar comida de todo tipo, es muy común encontrar ‘chollos’ todos los días, con descuentos muy apreciables.

Es muy fácil encontrar artículos que normalmente en otros establecimientos costarían el doble, así que sigue leyendo porque te cuento algunos de los mejores ‘chollos’ de este supermercado. ¡Toma nota!

1. Plátano canario

Hasta el 4 de marzo puedes disfrutar de un 37% de descuento en plátanos de canarias. Concretamente el kilo puede salirte 1,19, mientras que en otros establecimientos la misma cantidad puede superar los 2 euros.

2. Panes de queso

¿No sabes qué poner hoy de entrante en la comida? Ve a Lidl y consigue ya unos deliciosos panes de queso recién horneados por tan sólo 0,31 céntimos el kilo.

3. Atún en rodajas

Con un 20% de descuento puedes llevarte a casa un plato estrella para el almuerzo o la cena, y es que estas rodajas de atún acompañadas por una ensalada son el plato perfecto si estás a dieta o quieres cuidar tu aspecto físico, puesto que no aportan nada de calorías y en cambio sí te proporcionan muchas proteínas. 360 gramos te pueden salir a 3,19 euros, mientras que en otros supermercados llevártelos a casa te saldría casi 5 euros.

4. Yogures con trozos de frutas

Si en algo es especialista Lidl es sin duda en los postres, los cuales además suelen ser muy baratos. Este fin de semana tienes una oferta que no puedes perderte, ya que te puedes llevar a casa los yogures Milbona, que se caracterizan por llevar pequeños trozos de frutas en su interior, con un 25% de descuento.

5. Zumo de naranja

Es sin duda uno de los alimentos más aclamados en el desayuno, pero no me vas a negar que no te da pereza preparártelo tú mismo. Por ello, ahora en Lidl te ofrecen este zumo de naranja con pulpa de la marca por sólo 0,69 céntimos el litro.