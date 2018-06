El 'chollo' de Yoigo para dejar de preocuparte por tus datos móviles Esta promoción es ideal para los que no llegan a mediados de mes con datos suficientes como para utilizar internet a gran velocidad FRAN JUSTICIA Martes, 5 junio 2018, 09:31

Vivimos en la era de la comunicación móvil a través de internet y nuestros Smartphone, por lo que prácticamente todo lo hacemos con ellos, ya sea mandar un mail o hacer la compra del mes. Todo, absolutamente todo es posible.

Por esta razón son muchas las personas que no llegan a mediados de mes con datos móviles suficientes como para poder seguir utilizando internet a gran velocidad, lo que motiva que no puedan acceder a algunas aplicaciones o no puedan descargar archivos. ¿A cuántos os ha pasado lo de recibir una foto y no poder verla? ¿Y ese audio que has grabado durante varios minutos y al final no se envía? Pues eso.

Afortunadamente, existen soluciones para poner fin a este auténtico drama derivado del nuevo mundo en el que vivimos, y es que algunas compañías no nos ponen límites a la hora de utilizar internet en nuestro móvil. Es una fantasía pero a la vez una realidad, sí.

Buscando precisamente esta cualidad porque por enésima vez se me han agotado los datos móviles nada más empezar el mes es como me he dado cuenta de un gran 'chollo' que tiene disponible Yoigo, el cual podrás aprovechar con el código promocional Yoigo de Descuentos Ideal.

Esta promoción te vendrá especialmente bien si además también estás buscando una buena conexión de internet para casa, ya que incluye fibra óptica a precio de ganga. ¿Quieres conocerla? ¡Sigue leyendo!

20 € de descuento en una tarifa

Gracias a Descuentos Ideal sólo esta semana podrás beneficiarte de hasta 20 euros de descuento al contratar tu tarifa fibra óptica 300 mb + Sin fin gigas infinitos. La misma conlleva un importe de 99 euros durante los tres primeros meses, los cuales pasarán a ser 109 euros a partir del cuarto mes. En cambio, si utilizar el código promocional de Descuentos Ideal podrá salirte mucho más barato.

Con esta tarifa navegarás por internet en casa con 300 Mb de bajada y 300 Mb de subida, mientras que en tu móvil disfrutarás de llamadas infinitas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a móviles nacionales, así como datos de navegación infinitos.

Esta tarifa tiene una permanencia de 12 meses, pero si te interesa y tienes más dudas, no dudes en consultar a Yoigo acerca de las mismas.