El 'chollo' para viajar por las Islas Baleares este verano por menos de 100 euros Si estás pensando ya en las vacaciones de verano, apunta estas alternativas FRAN JUSTICIA Jueves, 19 abril 2018, 09:23

Con la llegada de la primavera somos muchos los que comenzamos a ir pensando qué vamos a hacer con nuestras vacaciones de verano. ¿Quedarnos en casa? ¿Visitar a la familia? ¿Coger un avión y perdernos por algún destino paradisiaco? ¿Instalarnos los 7 días de la semana en la piscina municipal? ¿Hacer un crucero? Son muchas las opciones y alternativas que tenemos, pero la realidad es que antes de decidirnos por una hay que tener en cuenta algo sumamente importante: el dinero con el que contamos.

Si este año hemos ahorrado lo suficiente o si la declaración de la renta nos sale a devolver, quizá es un buen momento para darnos un capricho y disfrutar de un crucero, una de las mejores opciones para viajar y conocer varias ciudades al mismo tiempo sin necesidad de pagar más por el transporte hasta las mismas. Vale, un crucero se nos puede ir de presupuesto pero, ¿y un viaje en ferry?

Los viajes en ferry no son tan caros, menos aún si haces uso del descuento Balearia de Descuentos Ideal, por lo que sin duda te recomiendo esta opción si quieres ahorrar y viajar este verano. Además, en la web de Balearia he podido encontrar varios 'chollos' con los que planificar tus vacaciones de verano será económico y sencillo. ¿Quieres conocerlos? ¡Puedes visitar las Baleares por menos de 100 euros! ¡Sigue leyendo!

1. Barcelona - Palma de Mallorca por 38 euros

Si vives en Barcelona, tienes familia allí o simplemente si te apetece pasar unos días en la ciudad catalana, nada mejor que completar tus vacaciones con un viaje en ferry hasta Palma de Mallorca, donde disfrutarás de una escapada única. Playas exóticas, multitud de museos, gastronomía de primera calidad... ¡Son muchas las razones para viajar a Mallorca!

2. Valencia – Ibiza por 32 euros

Puede darse el caso de que Valencia te pille algo más cerca que Barcelona, por lo que desde allí también puedes viajar hasta las Islas Baleares, concretamente hasta Ibiza, el paraíso de la fiesta. Discotecas, pubs y miles de jóvenes te esperan en la isla del pecado para disfrutar de un verano diferente y lleno de buenos momentos, entre ellos, los bellos atardeceres en alguna de sus preciosas calas. ¡No pierdas esta oportunidad!

3. Ibiza - Formentera por 20 euros

Y si le has cogido el gusto a eso de viajar, no dudes en coger el ferry desde Ibiza hasta Formentera, una forma más que económica de conocer la isla más pequeña de las baleares. Allí disfrutarás de fantásticos parajes y rincones con encanto que harán que no quieras volver a tu ciudad. Piérdete por sus bosques, disfruta de sus acantilados, date un buen baño en sus playas de agua cristalina o degusta alguno de sus famosos platillos. ¡Tú decides!

Estas son sólo algunas de las ofertas que puedes disfrutar en Balearia. No obstante, si quieres conocer más, no dudes en entrar en su página, ya que podrás conocer otros 'chollos' de tu interés. Y tú, ¿te apuntas a recorrer las islas baleares este verano?