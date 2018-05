El 'chollo' de Telepizza para llevarte una familiar por 6 euros La cadena de establecimientos pone en marcha esta oferta especial sólo por tiempo limitado FRAN JUSTICIA Jueves, 10 mayo 2018, 12:18

Salir de trabajar y pensar qué hacer de cenar es algo que nos suele costar, y bastante, a muchos, y es que a tales horas de la noche lo único que nos apetece es comer y descansar. ¿Y si le dejamos la cena de hoy a Telepizza?

Tras pensar en esta posibilidad me he puesto a investigar posibles 'chollos' de la cadena de establecimientos y me he encontrado con una promoción que no podrás dejar escapar, la cual puedes aprovechar con los descuentos de Descuentos Ideal.

Dicha promoción de la que te hablo no es otra que los 'Family Days' de Telepizza, los cuales llevan celebrándose desde hace varios años aproximadamente cada mes. Este mes de mayo podrás disfrutar de esta oferta precisamente hoy día 10.

Gracias a la misma adquirir una de las famosas pizzas del restaurante puede salirte mucho más barato. Concretamente, puedes llevarte pizzas familiares desde tan sólo 6 euros y hasta 9 euros.

Para que las familiares te cuesten tan sólo 6 euros deberá tratarse de una pizza de un solo ingrediente, a elegir entre bacon, york, atún, carne de vacuno o champiñón. En caso de que prefieras adquirir una especialidad de Telepizza, el precio de la familiar ascenderá a 9 euros.

Si tenemos en cuenta que el precio habitual de una pizza familiar en Telepizza suele ser de unos 12-14 euros, con esta oferta estaríamos ahorrando prácticamente la mitad del importe. ¡Una ganga que no puedes desaprovechar!

Eso sí, olvídate de que te lleven las pizzas a casa, ya que con motivo de los 'Family Days' sólo podrás consumir las pizzas en el restaurante o bien en tu casa, pero tendrás que ir a recogerlas tú mismo a tu restaurante más próximo. ¡Merece la pena!