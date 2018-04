El 'chollo' para llevarte a casa 'Coco' con descuento El exitoso film de Disney sale a la venta hoy con infinidad de extras disponibles para los verdaderos fans de la historia FRAN JUSTICIA Miércoles, 4 abril 2018, 08:34

El pasado mes de diciembre se estrenaba en España la que ya ha recibido el premio Oscar a la Mejor Película Animada en la edición de 2018, ‘Coco’, un film a cargo de Disney Pixar que ahonda en las vivencias de Miguel, un niño de once años que sólo quiere hacer una cosa en la vida: cantar. Sin embargo, esta pasión no es compartida por parte del resto de sus familiares debido a un drama familiar que se irá desvelando poco a poco. Tanto es así que al pobre Miguel le prohíben hacer música, por lo que no dudará en investigar sus raíces para descubrir por qué su familia la odia.

La producción ha sido alabada porque ha sabido captar la esencia del famoso Día de los Muertos de México, así como también porque ha plasmado a la perfección la tradición, el vestuario y hasta las expresiones típicas del país sudamericano.

Si fuiste de los que lloró o disfrutó con la magia de esta obra de Lee Unkrich, hoy estás de suerte, y es que acaba de salir a la venta la edición en DVD, Blu-Ray 2D y Blu-Ray 3D de la exitosa película y, ¿sabes qué es lo mejor? Puedes llevártela a casa con descuento gracias al código promocional Media Markt de Descuentos Ideal. ¿Qué esperas?

Como te he comentado, existen diferentes versiones para llevarte a casa esta historia, pero, ¿cuál es la mejor? A continuación te hablo de cada una de ellas y tú decides, ¡toma nota!

DVD

El DVD de ‘Coco’ será la forma más económica de tener en casa esta gran historia, ya que sólo costará 18,99 euros. Eso sí, olvídate de disfrutar de material extra, puesto que esta edición sólo llevará la película y un vídeo musical de la canción principal ‘Recuérdame’.

Blu-Ray 2D

Si ya eres de los que se ha pasado al Blu-Ray, el film de ‘Coco’ estará disponible en este formato por 22,99 euros. En este caso sí podrás disfrutar de algunos extras adicionales, por ejemplo, varios clips eliminados y documentales sobre cómo se hizo la película.

Blu-Ray 2D + Blu-Ray 3D

Esta edición, que cuesta 29,99 euros, ha sido especialmente diseñada para los que quieren disfrutar del exitoso film con la mejor calidad de imagen, ya que la misma incluye no sólo el disco Blu-Ray 2D con los extras anteriormente mencionados, sino también un disco Blu-Ray 3D con la película en formato 3D.

Steelbook Coco

Si de verdad eres fan de Coco entonces tu edición será este Steelbook que incluye tres discos: Blu-Ray 2D con extras adicionales, Blu-Ray 3D y un disco adicional con más de 120 minutos de contenido extra para el disfrute de toda la familia. ¿Su precio? 35,99 euros.