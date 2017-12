El 'chollo' de Amazon para regalar en Navidad que tienes que aprovechar El gigante comercial ofrecerá por tiempo limitado este descuento especial dado lo solicitados que son este tipo de productos FRAN JUSTICIA Lunes, 25 diciembre 2017, 10:24

Quizá Papa Noel ya ha pasado por tu casa y ha dejado algún que otro regalo, pero está claro que no siempre acierta, por lo que quizá no te has quedado conforme y estás buscando un regalo mejor que de verdad sí necesitas y no esa colonia que te han regalado por cuarta vez. ¿Te sientes identificado?

Los productos tecnológicos, como por ejemplo los altavoces inalámbricos, suelen ser muy solicitados, por lo que quizá alguno figuraba en esa lista de peticiones que finalmente no se te han cumplido, pero no tienes de qué preocuparte, ya que en Amazon puedes disfrutar hoy de un auténtico ‘chollo’ para conseguir unos potentes altavoces inalámbricos Tronsmart T6 a mitad de precio.

Solo tienes que entrar en Descuentos Ideal y aprovechar el código promocional Amazon para beneficiarte de esta promoción especial. ¿Cómo? ¿No sabes de qué altavoz te estamos hablando? No te preocupes en absoluto, ya que a continuación te detallamos algunas de las características más relevantes del mismo. ¡Toma nota!

El altavoz perfecto para tus fiestas

El altavoz Tronsmart T6 posee Super Bass y proporciona fuerte graves gracias al radiador pasivo unido a los dos drivers con función subwoofer que incorpora. Los drivers avanzados de audio de 25W con DSP te permitirán disfrutar de un sonido nítido y claro, por lo que es la alternativa ideal para reproducir música con gran calidad en fiestas. En resumen, ofrece un sonido de gran calidad y fuertes graves, dotando a la estancia de un sonido envolvente inmejorable.

Infinidad de conexiones

Otra de sus cualidades reside en que es fácil conectarlo a otros dispositivos, como MP3 o tablet. Además, también incorpora una toma AUX de 3,5 mm, la cual supone una alternativa para dispositivos de audio que no son compatibles con Bluetooth.

Fácil de transportar y resistente

En lo que respecta a su diseño, el exterior está cubierto por una malla tejida suave que aporta elegancia, robustez y durabilidad, mientras que también le da un aspecto compacto que te permitirá llevártelo donde quiera que vayas para disfrutar de un sonido inmersivo en cualquier lugar.

Batería de gran duración

Olvídate de cargarlo continuamente como otros altavoces, ya que su batería de litio de 5200mAh te permitirá disfrutar de él durante 15 horas con un nivel de volumen del 70%.

Como ves, ventajas no le faltan, así que no lo dudes más y hazte cuanto antes con él.