Los 3 'chollazos' de eDreams para ahorrar en tus vacaciones La agencia de viajes ofrece descuentos exclusivos en vuelos, alojamiento y alquiler de vehículos FRAN JUSTICIA Martes, 22 mayo 2018, 09:01

Qué poco queda para el verano, ¿verdad? En menos de un mes muchas personas comenzarán a disfrutar de sus esperadas vacaciones de verano, ¿te encuentras entre ellos? Tanto si es así como si tienes que esperar unas cuantas semanas más, estoy seguro de que ya estarás buscando como loco el destino perfecto para tal ocasión. ¿Playa?, ¿montaña?, ¿una ciudad por descubrir?...

Precisamente en eso mismo me encontraba yo cuando me he topado con varios 'chollos' que me han facilitado mucho la cosa, y es que además de un buen destino de vacaciones, estaba buscando algo relativamente barato, es decir, un viaje que no afectará en exceso a mi bolsillo.

Como te decía, lo he encontrado, y es que en eDreams puedes beneficiarte de hasta 3 'chollos' que no puedes dejar escapar. Para aprovecharlos sólo tienes que hacer uso del código promocional eDreams de Descuentos Ideal. ¡Así de fácil!

Cierto, qué tonto soy, te he dicho cómo aprovecharlos, pero no te he contado en qué consisten. No te preocupes, sigue leyendo y te doy todos los detalles. Eso sí, después no tardes mucho en decidirte por aprovecharlos, ya que estos 'chollos' sólo están activos hoy. ¡Toma nota!

1. Descuento en paquete de vuelo y alojamiento

Roma, Barcelona, Nueva York y Tenerife son algunos de los destinos dentro de esta oferta especial de eDreams, gracias a la que podrás ahorrar hasta 60 euros en tu paquete de vuelo y alojamiento. ¡No lo pienses más y descubre alguna de estas ciudades a precio de ganga!

Para beneficiarte de este descuento, entra en Descuentos Ideal y copia el código de la página de eDreams.

2. Oferta en alquiler de coches

Hay infinidad de destinos a los que puedes llegar cómodamente en coche y si no tienes uno, no te preocupes, ya que hasta el 5 de junio eDreams te ofrece 20 euros de descuento en alquiler de vehículos.

Si estabas pensando en alquilar un coche una vez en tu destino para recorrer el mismo sin las limitaciones del transporte público, infórmate en la página de eDreams de los lugares excluidos de esta oferta.

Al igual que en el caso anterior, entra en Descuentos Ideal para copiar el código de la promoción.

3. Ahorra en tu vuelo

Ya tienes el alojamiento y el destino al que vas a viajar, ¡ahora sólo te falta el transporte! De más está decir que el avión es uno de los medios de transporte más seguros, así que no dudes en optar por él para llegar al lugar de tus vacaciones.

Entra en eDreams y benefíciate sólo hasta hoy de 25 euros de descuento en vuelos nacionales y también en algunos vuelos internacionales. ¡No te arrepentirás!