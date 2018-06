El 'chollazo' de FNAC para ahorrarte el IVA al comprar un MAC o un Ipad Esta promoción especial permanecerá activa sólo durante el fin de semana FRAN JUSTICIA Viernes, 1 junio 2018, 12:38

Estoy seguro de que ya sabes que en unas semanas comienzan las rebajas de verano, pero no te emociones, ya que estas ofertas especiales sólo afectan al sector textil, por lo que si querías comprarte un ordenador o una tablet a precio de ganga, vas a tener que esperar, o quizá no.

Al menos no tendrás que esperar tanto si lo que quieres comprarte es un dispositivo Apple, y es que FNAC va a poner en marcha un 'chollo' que no puedes perderte en productos de la conocida marca de la manzana mordida.

Esta promoción, que estará vigente únicamente este fin de semana haciendo uso del código descuento FNAC de Descuentos Ideal, te permitirá llevarte algunos dispositivos portátiles y de sobremesa de Apple, así como también algunos modelos de Ipads con una suculenta rebaja. Me refiero nada más y nada menos que al 21% correspondiente al IVA, el cual se descontará al realizar tu compra.

Llevándote estos artículos de Apple sin IVA no cabe duda de que ahorrarás, y bastante, en tu compra, puesto que la mayoría de productos Apple superan los 1.000 euros, lo que significa que un 21% de descuento significará la reducción de entre 100 y 300 euros en el importe final, ¿qué te parece?

No obstante, tal y como te he comentado anteriormente, no todos los ordenadores de sobremesa, monitores, portátiles y tablets de Apple son susceptibles de esta promoción, así que a continuación te dejo una lista con los modelos que sí podrás llevarte sin IVA hasta el próximo 3 de junio, día en el que finalizará esta promoción especial.

1.IMac de 21,5 pulgadas

Este potente ordenador de sobremesa cuesta con IVA incluido más de 1.300 euros, pero gracias al 'chollo' que te ofrece FNAC hasta el próximo 3 de junio, podrás llevártelo a casa por tan sólo 1.135 euros, ¿necesitas algo más?

Sobre su ADN te diré que te llevarías un fantástico ordenador con procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 2,4 GHZ, el cual además cuenta con 8 GB de memoria RAM, por lo que la fluidez está más que garantizada.

2. MacBook Pro 13»

Si más que un gran ordenador de sobremesa prefieres un dispositivo portátil con el que puedas moverte y trabajar libremente, entonces sin duda debes hacerte con este MacBook Pro de 13 pulgadas que puedes llevarte con un 21% de descuento en FNAC.

El mismo, que está disponible en dos tonos, plata y gris metalizado, cuenta con un sistema operativo macOS Sierra y un procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 2,3 GHz, por lo que no tiene nada que envidiarle a su hermano mayor. ¿El precio? 1.500 euros sin descuento, con él te costará sólo 1.300 euros aproximadamente.

3. Apple Ipad de 9,7 pulgadas

Para los que quieren algo todavía más sencillo de manejar y fácil de transportar, FNAC también tiene en descuento el nuevo Ipad de 9,7 pulgadas de Apple.

Aunque su precio oficial de venta marca más de 400 euros, podrás llevártelo a casa por mucho menos. Concretamente, por 335 euros. ¿Te lo llevas?