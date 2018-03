El 'chollazo' de Asos para llevarte ropa de marca a precio de ganga A través de su tienda online podrás conseguir hasta agotar existencias diversos productos con grandes descuentos IDEAL.ES Miércoles, 28 marzo 2018, 08:57

Me encanta la primavera. Sí, lo digo. Y no sólo por el hecho de que los días son más largos y me da tiempo a hacer más cosas, sino también porque puedo conseguir algunas de las prendas que quería desde hace tiempo a precio de ganga. ¡Dios bendiga la ‘Mid Season Sale’!

Gracias a esta promoción especial que ponen en marcha muchas tiendas y marcas puedes beneficiarte de grandes descuentos en todo tipo de artículos, especialmente textiles. Si bien en algunos comercios los descuentos se deben a que se trata de prendas de temporadas pasadas, de forma simultánea hay establecimientos, como por ejemplo Asos que ofrecen descuentos especiales en piezas que perfectamente podrás lucir durante los próximos meses.

Tal es así que sólo durante esta semana puedes beneficiarte de un auténtico 'chollazo' en Asos, y es que puedes llevarte ropa de marca a precio de ganga. ¿Cómo? Muy sencillo, sólo tienes que entrar en Descuentos Ideal y hacer uso del código descuento ASOS que te ofrecen. ¡Así de fácil!

Actualmente dispones de más de 475 prendas en descuento en la tienda online de Asos, las cuales son de marcas tan conocidas como Vero Moda, Noisy May y Y.A.S. El descuento del que te puedes beneficiar es de hasta el 30%, por lo que podrás hacerte con prendas de diseñador a un precio inmejorable. A continuación te dejo una selección de prendas que me han encantado y que te puedes llevar en oferta gracias al descuento que te he mencionado.

Como te he dicho hay gran variedad de artículos rebajados, pero destacan especialmente los vestidos, prenda clave para los próximos meses. No obstante, también me ha llamado la atención la cantidad de accesorios disponibles, especialmente pendientes y bolsos. Bueno, no me entretengo más, ¡estos son mis ‘must have’ de esta promoción especial de Asos!

- Vestido midi cruzado con mangas con volantes de Selected Femme por 69,99 euros. Antes 98,99 euros.

- Vestido de punto con sobrefalda de Y.A.S Tall por 48,49 euros. Antes 69,99 euros.

- Multi-pack de pendientes de botón de Pieces por 5,99 euros. Antes 8,99 euros.

- Americana con detalle de cinturón de Y.A.S por 48.49 euros. Antes 69,99 euros.

- Pantalones con pierna ancha a rayas de Y.A.S Tall por 44,49 euros. Antes 63,99 euros.

Recuerda, esta oferta estará disponible sólo por tiempo limitado, así que no dudes en aprovecharla cuanto antes o perderás la oportunidad, ya que aunque los productos sean repuestos, no podrás hacerte con ellos con el precio de rebajas. Si te preocupa comprar en la tienda online por el envío, olvídate, ya que a partir de 24,99 euros el envío es totalmente gratuito. ¿Necesitas algo más?