5 chaquetas unisex que ya puedes ponerte A pesar de que aún estamos en verano, las noches comienzan a ser más frías FRAN JUSTICIA Martes, 12 septiembre 2017, 10:51

La llegada de septiembre es vista por muchos como la vuelta a la rutina y el fin del verano, ya que empieza a anochecer antes y el frío hace su aparición estelar en las primeras horas de la madrugada. Quizá por ello ya estás planteándote sacar la ropa de otoño e invierno de tu armario, algo que si bien no es una mala opción, quizá es un poco precipitado.

Lo ideal es combatir el frío con alguna chaqueta otoñal, por lo que pon atención a estas cinco imprescindibles que te recomendamos, las cuales puedes conseguir a buen precio gracias a los descuentos en moda de Descuentos Ideal, pudiéndolas lucir tanto chicos como chicas. ¡Toma nota!

1. Bomber

Estas chaquetas no son demasiado gruesas, por lo que son perfectas para esos días en los que ni hace mucho calor ni tampoco mucho frío, sino algo intermedio. Además, son una clara tendencia del ‘street style’, por lo que podrás encontrarlas con numerosos estampados y estilos, lo que te permitirá lucirla en infinidad de ocasiones y combinarla en gran diversidad de looks.

2. Chaqueta de ante

Si hablamos de chaquetas otoñales, no puede faltar la chaqueta de ante, un modelo que sin duda formará parte de los mejores looks durante la próxima temporada. Su tono marrón es ideal para lucir un look sobrio y elegante. Póntela con unos jeans y unas zapatillas blancas y serás toda una sensación.

3. Plumones y acolchados

Ya fueron tendencia el año pasado, pero en los próximos meses amenazan con convertirse en el elemento imprescindible de cualquier guardarropa. Aunque quizá para otoño te parecen un poco exageradas, son la mejor opción para esas noches en las que hace frío y un auténtico ‘must have’ para el invierno.

4. Estilo ‘harington’

Otra buena chaqueta de entretiempo para looks ‘street style’ de otoño es la ‘harington’, un modelo muy de la época de nuestros padres, el cual sin duda volverá a vivir su edad de oro este año.

5. Chaqueta vaquera

Si hay una fiel aliada para esos meses en los que no sabes qué ponerte durante otoño y primavera esa es sin duda la chaqueta vaquera. La puedes encontrar en cualquier color, con estilos muy diferentes, motivos decorativos, detalles…. Las posibilidades son infinitas. Te recomendamos una azul, algo desgastada y a poder ser con cuello de borreguito. Con ella no pasarás frío.

Estas son solo algunas de las chaquetas que puedes ponerte este otoño para no pasar frío, por lo que te recomendamos que le eches un vistazo a otros modelos que también podrían ser útiles como los blazers o las sobrecamisas, entre otros.