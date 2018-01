El chándal Adidas que puede ser tuyo con un 70% de descuento Gracias a las rebajas de invierno puedes adquirir este modelo a un precio muy económico BDC Lunes, 22 enero 2018, 12:47

Enero es un mes en el que por lo general suele ser bastante complicado recuperar el control del ahorro económico, y es que tras los regalos de Reyes Magos tenemos que hacer frente a un periodo en el que no comprar es muy difícil de conseguir. Sí, en efecto, hablamos de las rebajas de invierno.

La realidad es que gracias a este periodo de precios especiales es posible conseguir auténticas gangas, por lo que no picar es misión imposible. De hecho, hoy mismo me he encontrado con un auténtico ‘chollo’ de estas rebajas, y es que gracias a El Mejor Precio puedes hacerte ya con un chándal Adidas Sereno 14 por tan sólo 24,72 euros, lo que significa que te beneficiarás de un 70% de descuento en su compra, puesto que el mismo modelo en otros establecimientos oscila los 83 euros como precio de venta oficial.

No estamos hablando de un chándal normal y corriente, sino de uno de los modelos más aclamados de la conocida firma de ropa deportiva, el cual te podrás poner para ir al gimnasio, salir a caminar o correr e incluso ahora que los looks ‘sporty’ están tan de moda, podrías utilizar la parte de arriba como el complemento perfecto para un ‘outfit’ de este estilo.

La oferta incluye el pantalón y la chaqueta, esta última con cremallera en la parte frontal. Ambos son de tejido Climalite para que absorba el sudor y tener así el cuerpo siempre seco.

Como ves, se trata de un chándal con bolsillos de cremallera y ajuste de cordones en el pantalón, que te resultará realmente cómodo para tus entrenamientos, así que no dudes en aprovechar esta gran oferta para hacerte con él cuanto antes.