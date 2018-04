5 camisetas de pelis y series que querrás tener Se trata de un regalo original para los más seriéfilos y cinéfilos FRAN JUSTICIA Viernes, 13 abril 2018, 09:29

Con la llegada de la primavera está claro que debemos ir renovando nuestro fondo de armario, y es que es hora de lucir ropa más fresca y cómoda. Sí, ha llegado el momento de sacar la manga corta.

Esto implica también que en breve podremos comenzar a lucir todas esas camisetas que, si bien se han considerado tradicionalmente 'frikis' y poco estéticas', hoy en día son parte del mejor look de moda, y es que la fiebre 'vintage' por los 80 y los 90 no cabe duda de que está más presente que nunca, por lo que vestir con un estampado de tu serie o película favorita es como revivir aquellos maravillosos años en los que los más jóvenes lucían este tipo de prendas.

Si al igual que yo eres un auténtico cinéfilo y seriéfilo, hoy te traigo un 'chollo' que estoy seguro que te va a encantar, ya que en La Tostadora puedes beneficiarte de hasta un 20% de descuento en la compra de camisetas de pelis y series si haces uso del cupón descuento La Tostadora de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece?

A continuación te dejo una selección de camisetas que he visto en La Tostadora y que me han parecido las más 'top'. No obstante, si no encuentras una que te guste, no dejes de entrar en la tienda online de la marca, ya que puedes encontrar más de 100 modelos y te aseguro que para todos los gustos.

1. Camiseta de 'La Que Se Avecina'

Si eres un gran fan de la exitosa comedia de Telecinco, ahora puedes conseguir una gran cantidad de camisetas con algunas de las frases más reconocidas de la ficción. Además, también puedes hacerte con la mítica camiseta que lucía Antonio Recio y que en teoría daba imagen a su empresa de venta de pescados. Sí, la de Mariscos Recio, ¿te acuerdas?

2. Camiseta de 'Juego de Tronos'

El próximo 2019 el invierno terminará de llegar a Invernalia con los últimos capítulos de 'Juego de Tronos', así que qué mejor que llevarte esta camiseta con estampado de un lobo huargo y el lema de los Stark para ir preparándote. ¡Hazte con ella!

3. Camiseta de Eleven de 'Stranger Things'

Eleven es sin duda uno de los personajes más aclamados de la exitosa serie de Netflix, 'Stranger Things', por lo que si eres un auténtico fan de ella, estoy seguro de que te va a encantar esta camiseta de la silueta de Eleven. Su rostro está algo ensombrecido, pero también podemos apreciar como fondo el famoso bosque en el que ocurren muchos de los acontecimientos de la serie.

4. Camiseta de 'Gremlins'

¿Recuerdas a Gizmo y compañía? Cuidar de ellos pasaba por tener en cuenta una serie de reglas que no debían olvidarse, ya que ello podía acarrear consecuencias muy graves. Por ello, esta camiseta se empeña en recordarnos que no les debe dar la luz y que no deben comer después de la medianoche, entre otras medidas.

5. Camiseta de 'Star Wars'

La Estrella de la Muerte es un arma potencialmente peligrosa que pretendía acabar con los planetas liderados por las fuerzas rebeldes, así que si siempre has sido seguidor del imperio, esta camiseta no puede faltar en tu colección. Luce la Estrella de la Muerte como nunca antes.