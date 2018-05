'Café Calcentín' el revolucionario producto de Mercadona para hacer café Podrás prepararlo en cualquier parte tan solo con agua caliente ANA ÁVILA Sábado, 19 mayo 2018, 16:07

No hay nada mejor que levantarse con olor a café, mucha gente incluso afirma no sentirse completamente despierta hasta que no se toma uno. Para los amantes de esta popular bebida, tomar una taza llega a ser un imprescindible en su día a día. Su rico olor y sabor los sacude por las mañanas. ¿Imaginas poder prepararlo siempre que quieras tan solo con agua caliente?

Hasta ahora, Mercadona comercializa una gran variedad de cafés, entre los formatos más populares se encuentran las cápsulas y el tradicional de cafetera, sin embargo, recientemente ha incorporado un nuevo formato que hasta ahora no se había podido ver en los estantes de la compañía valenciana y que puedes conseguir con descuentos.

La novedad de Mercadona tiene 8 dosis por un precio de 2,20 euros, aprovechable con descuentos. Es una nueva forma de hacer café fácil y rápido en cualquier parte.

El modo de uso es similar al de las infusiones o tés, una especie de filtro con forma cuadrada, sobre el que hay que verter agua muy caliente para obtener el café.

Estas son las instrucciones que podemos leer en su envase:

1. Abrir el sobre individual y extraer la dosis. Rasgar por la línea marcada.

2. Estirar la monodosis de las asas, distribuyendo el café molido por toda la superficie del filtro.

3. Anclar cada asa de la monodosis al borde de la taza/vaso (con el filtro dentro).

4. Añadir el agua muy caliente y en espiral mojando todo el café molido desde el exterior al centro del filtro (140ml de agua por dosis).

5. Retira el filtro y disfruta de tu café.

Una opción perfecta para acompañar el café o la leche durante la sobremesa son los nuevos sabores de galletas que acaba de lanzar Mercadona.