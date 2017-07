¿Cuándo caducan los cosméticos? Aunque no lo creas al igual que los alimentos ciertos productos estéticos pueden causarte daños si los consumes caducados FRAN JUSTICIA Viernes, 7 julio 2017, 09:27

Cuando compramos un cosmético, como los que puedes conseguir gracias a las ofertas en cosméticos de Belleza Ideal, creemos que este será eterno o bien que su ciclo de vida útil finalizará cuando lo hayamos gastado, pero, ¿sabías que los cosméticos también caducan?

Al igual que los alimentos, estos productos han sido fabricados e incluyen ingredientes que pasado un tiempo pueden provocar más daños que beneficios en nuestro organismo, ya que se encuentran en mal estado. Por ello, es importante conocer cuál es la fecha de caducidad de nuestros productos cosméticos, pero, ¿cómo podemos averiguarlo? A continuación te lo contamos.

No basta únicamente con observar el aspecto o el olor del producto, y es que aunque no lo creas los cosméticos también disponen de fecha de caducidad, la cual puedes encontrar junto a la fecha de fabricación del artículo y es conocida como PAO (Period After Opening), es decir, el periodo que el producto puede ser útil después de ser abierto.

Este distintivo, que es obligatorio desde 2005, viene indicado en le etiqueta del cosmético mediante una cifra y la letra M, la cual hace referencia a los meses. Así, por ejemplo 3M significará que el producto puede permanecer 3 meses abierto.

No obstante, estas fechas son orientativas, por lo que no debemos fiarnos totalmente, ya que se recomienda que productos que estén en continuo contacto con la piel como protectores solares y bases de maquillaje se cambien cada año, puesto que pierden su eficacia, incluso aunque la fecha de caducidad indique que todavía pueden ser utilizados.

Por supuesto, tú misma puedes aumentar el ciclo de vida útil de tu cosmético, ya que si sigues ciertos consejos como utilizarlos con las manos limpias, guardarlos en la nevera si no los vas a utilizar durante un tiempo, o limpiar bien los accesorios para que apenas transmitan microbios, conseguirás que estos duren más tiempo.