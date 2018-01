Cacitación: así reducen grasa y acaban con la celulitis las famosas El mismo es cada vez más utilizado en numerosos centros estéticos por su gran eficacia FRAN JUSTICIA Jueves, 25 enero 2018, 09:07

Ya han pasado unas cuantas semanas desde las grandes comilonas de Navidad, pero aún son muchos los que no han puesto un pie en el gimnasio para perder todos esos kilos de más que nos suelen traer los Reyes Magos. Independientemente del peso, a veces el peor enemigo no son los kilos de más, sino esa grasa que se adhiere a nuestra cintura y abdomen como si no hubiera un mañana, la cual además es muy difícil de eliminar.

Sin embargo, afortunadamente para casi todo en esta vida hay solución y en este caso concreto hay tres soluciones: hacer ejercicio, comer mejor y por último, en los casos más complicados, tirar de tratamientos estéticos como, por ejemplo, la cavitación, el sorprendente tratamiento para reducir grasa corporal que ponen en práctica hasta las celebrities.

El mismo actúa sobre zonas con grasa localizada y difícil de eliminar y cada vez se utiliza más en estética por su gran eficacia. SI no tienes ni idea de qué te estamos hablando, no te preocupes en absoluto, ya que a continuación te contamos el 'ABC' de este revolucionario método. ¡Apúntalo todo!

¿Qué es la cavitación?

La cavitación es una alternativa eficaz de cara a eliminar la celulitis, ya que permite eliminar la grasa concentrada en una parte localizada del cuerpo gracias al uso de tecnología de uso fácil y seguro y a partir del impacto de ondas de ultrasonidos de baja frecuencia que transmiten un efecto que afecta a las células de grasa y permite eliminarlas.

Básicamente este aparato actúa generando microburbujas de vacío en el interior de los tejidos adiposos, lo que rompe la célula adiposa, transformándola en un líquido que será eliminado a través del sistema linfático y la orina.

Este tipo de tratamientos estéticos dura 35 minutos, siempre y cuando se trate de una sola parte del cuerpo, por ejemplo, los glúteos. Con él se consigue un efecto reafirmante en la zona tratada y los efectos se hacen visibles en pocas sesiones.

¿Cuáles son sus beneficios?

Sus principales beneficios residen en que supone un tratamiento de gran eficacia, ya que reduce la grasa localizada en poco tiempo; no es un método quirúrgico, por lo que es indoloro y no requiere anestesia ni hospitalización por parte del paciente, y por último, no conlleva demasiado tiempo, lo que significa que podrás compaginarlo fácilmente con el resto de actividades que haces en el día.

Eso sí, el mismo no es recomendable para mujeres embarazadas o madres que aún estén dando lactancia a sus hijos, personas con marcapasos, con problemas hepáticos o renales, así como tampoco para personas con lesiones en la piel.

En definitiva, supone un buen método para todos aquellos que desean eliminar grasa localizada de difícil reducción, pero no es un sustituto de una dieta equilibrada ni de la práctica de ejercicio físico, dos pilares fundamentales para tener una salud y un cuerpo diez. ¿Lo has probado alguna vez? ¡Cuéntanoslo en comentarios!