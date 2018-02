Si buscas un televisor barato, aprovecha este ‘chollo’ Este modelo cuenta con 32 pulgadas y está valorado en más de 400 euros BDC Lunes, 26 febrero 2018, 10:47

Las rebajas de invierno, un momento perfecto para conseguir productos como televisores y ordenadores a precio de ganga, ya han acabado, por lo que a priori adquirir estos artículos con descuento podría ser misión imposible a día de hoy.

Sin embargo, en El Mejor Precio Ideal nos gusta ofrecerte descuentos continuamente, sea o no el periodo de rebajas, por lo que si estabas buscando un televisor a buen precio, enhorabuena, lo has encontrado. Se trata de la TV LED Panasonic TX-32ES500E que tenemos en el blog con un 25% de descuento. Una promoción que se traduce en un ahorro de más de 150 euros con respecto a su precio oficial de mercado, fijado en 400 euros aproximadamente, tal y como puedes comprobar en cualquier tienda Panasonic.

Si los cálculos no me fallan gracias a este ahorro la tele podrá ser tuya por tan sólo 249 euros. Un precio que no está nada mal si paso a enumerarte todas las cualidades que posee la misma: conexión a internet y Smart Tv, lo que te permitirá disfrutar de aplicaciones como Netflix o HBO; pantalla LCD de 32 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles; dos altavoces con una potencia estimada RMS de 20W; menús intuitivos y personalizables; admite montaje VESA para colgarla en la pared, y posee dos puertos USB y dos HDMI para conectar varios dispositivos.

Se trata por ende de un televisor muy completo y a muy buen precio con el que podrás disfrutar de todas tus series y películas favoritas con gran calidad de imagen y sonido. ¡No lo dudes más y aprovecha ya este increíble ‘chollo’ de El Mejor Precio.