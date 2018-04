¿Es bueno hacer deporte sin ropa interior? Si bien en algunos deportes sí es recomendable, en otros quizá no tanto R.I. Jueves, 12 abril 2018, 09:49

Queda poco más de dos meses para que llegue el verano, por lo que estoy seguro de que a estas alturas ya has empezado de lleno lo que se conoce como 'Operación Bikini'. Tanto si es tu primera vez yendo al gimnasio como si no estoy seguro de que te has hecho alguna que otra vez esta pregunta: ¿es bueno hacer deporte sin ropa interior?

Sí, sé que te has hecho esa pregunta porque seguro que has visto a más de uno y una con unas mallas con las que se les marcaba…. En fin, ya sabes. La realidad es que la respuesta no es ni afirmativa ni negativa, sino ambas a la vez y te lo explico a continuación.

En algunos deportes sí, pero en otros no tanto

Son muchas las razones que te pueden llevar a desterrar la ropa interior de tu vida mientras entrenas en el gimnasio, desde el mero hecho de que da calor hasta que queda fatal debajo de las mallas.

Sin embargo, la misma es necesaria en algunos deportes, especialmente aquellos de impacto, ya que la práctica de los mismos puede resultar más incómoda, puesto que la ropa interior sujeta y sin ella pues no tendremos las zonas más delicadas de nuestra anatomía en su sitio durante la realización de estas actividades.

Por otro lado, en algunos deportes como el ciclismo podemos prescindir totalmente de ella. ¿El motivo? Las mallas que se utilizan para realizar estas prácticas deportivas están hechas de un mejor material que las bragas y los calzoncillos, por lo que no causan molestias ni daños en la piel a causa del roce y el sudor.

No obstante, en caso de que prefieras entrenar con ropa interior existen calzoncillos y bragas especialmente diseñadas para la práctica deportiva. Si prefieres hacerlo como te trajo tu madre al mundo, no olvides llevar unas mallas, pantalones o shorts especialmente creados para tal fin, 100% de poliéster, los cuales además garanticen la correcta sujeción de tus partes íntimas.

Eso sí, si no usas ropa interior, lava tu ropa de gimnasio todos y absolutamente todos los días, ya que acumular el sudor no es ni higiénico ni agradable para el resto de personas que entrenarán cerca de ti.