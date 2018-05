¿Es bueno darle snacks a tu perro? Son un producto imprescindible en una casa con perros pero, ¿son realmente recomendables? FRAN JUSTICIA Lunes, 7 mayo 2018, 08:35

Tener una mascota en casa requiere de diversos cuidados y atenciones por nuestra parte, y es que no debemos olvidar que estos animalitos también son seres vivos y por ende no son juguetes de los que podemos olvidarnos cuando ya hemos perdido un cierto grado de interés o entretenimiento. Por ello, antes de tener cualquier animal en casa es necesario informarse acerca de sus necesidades y hábitos de vida.

Si nos mantenemos informados podremos evitar ciertos errores como los que cometen, por ejemplo, muchos dueños de perros al dar continuamente a sus canes snacks o chuches, alimentos que si bien no son perjudiciales para la salud del can, tampoco debe tomarlos en exceso.

Precisamente ahí está la clave, no es malo darle snacks a tu perro, pero sí debes saber cuándo es recomendable hacerlo, para así evitar que ingiera estos productos en exceso, lo que sí podría llegar a ser en un futuro un problema grave para su salud.

El principal error reside en que muchas personas que tienen un perro en casa utilizan el snack como una especie de recompensa cuando el can les obedece, no llora tras dejarlo en casa solo para ir a trabajar o bien cuando el perro se comporta tal y como quieren. Tienes que tener claro que tu canino no va a ser ni más ni menos feliz por tomar un snack, así como tampoco debería obedecerte ciegamente si le das esta chuche, ya que no estarás educándole.

Actualmente existe en el mercado una amplia variedad de snacks, con sabores, formas y funciones muy distintas, por lo que escoge los que mejor se adapten a los gustos de tu perro, así como también a sus dientes y mandíbula.

En lo que respecta a la función de este artículo, si bien puedes utilizar como una especie de recompensa no rutinaria para tu can cuando se porta bien, la verdadera función de los snacks es satisfacer el paladar de los canes, entretenerles de vez en cuando, quitar el sarro de sus dientes o para dejarle un buen aliento antes de ir al veterinario.

Básicamente, el snack es para los perros lo que para ti la tarta de queso, un postre que si comes todos los días puede afectar seriamente a tu salud, ¿verdad? Pues igual ocurre con los snacks en el caso de los perros.

Por supuesto, siempre que des a tu can este tipo de chuches trata que sean de calidad, es decir, elaboradas por una marca que garantice la salud de tu peludo. Y recuerda, una caricia o un rato de juego con él es una mejor recompensa que cualquier chuche que puedas darle.