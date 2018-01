Las botas imprescindibles que debes conseguir estas rebajas Durante gran parte del mes de enero algunos comercios y marcas ofrecen diversos productos a un precio inferior al habitual FRAN JUSTICIA Martes, 9 enero 2018, 08:23

Los Reyes Magos dejaron sus regalos hace unos cuantos días, pero para muchos los regalos llegan precisamente esta semana, cuando ya ha terminado la Navidad, y no sólo porque ya no sea necesario ir a casa de la suegra a ponernos hasta arriba de comida o por dejar de soportar a ese cuñado que sólo ha hablado de la independencia de Cataluña durante toda las comidas y cenas de Navidad, no, la realidad es que el regalo es que llegan las rebajas. Sí, es el momento de romper ese cerdito que llevas cebando a moneditas durante todo el año para saber cuál es el presupuesto con el que cuentas este año y con el que pretendes arrasar todas las tiendas, sean físicas u online.

Esta campaña de precios especiales afecta a todo tipo de productos, incluso a artículos de alimentación, pero especialmente son la moda y los complementos los artículos más aclamados, lo que lleva a tiendas y marcas como ASOS a apostar de lleno por este periodo con precios especiales y descuentos de hasta el 70% en toda la tienda, de los cuales te podrás beneficiar con el código descuento ASOS de Descuentos Ideal.

No obstante, ojito, que el brillo de las rebajas no te ciegue. Ante todo hay que comprar con cabeza, es decir, no gastes por gastar. De hecho, si eres toda una ‘it-girl’ sabrás que lo mejor es hacerse una lista de ‘must have’ o imprescindibles y buscarlos hasta por debajo de las piedras. En este sentido, he estado navegando un poco por internet y leyendo todo tipo de blogs de moda para hacértelo más fácil, bueno, al menos en lo que respecta al calzado estrella de la temporada, las botas, y es que a continuación te dejo con detalle cuáles son los modelos ‘top’ para los próximos meses. ¡Apúntalos y consíguelos al mejor precio estas rebajas!

1. Botines de ante con hebilla

El ante es uno de los materiales estrella de la temporada, ya no sólo por lo que calienta, sino porque otorga un aspecto elegante a cualquier calzado, por lo que no podía faltar en unas botas. Este modelo similar a las botas ‘chelsea’ se diferencia de las mismas en el hecho de incluir un detalle único, el cual además las convierte en imprescindibles. En efecto, sus hebillas nos han gustado tanto que han sido decisivas para convertir este modelo de tacón medio y puntera en punta en uno de nuestros preferidos. ¿Será también el tuyo?

2. Botas por encima de las rodillas

Lo vaticinamos hace unos meses y en efecto, las botas por encima de las rodillas se han convertido en el calzado perfecto para numerosos looks, por ello no pueden faltar unas en tu armario este invierno. Te recomendamos unas con el exterior de efecto ante, cierre de cremallera, puntera redonda y tacón alto. ¡Te encantarán!

3. Botines de cuero

Aunque el ante sea uno de los materiales clave para este invierno, el cuero no se queda atrás y por ello también debes tener en tu fondo de calzado unos botines de cuero como los de la imagen. Este tipo de calzado, que destaca por poseer la puntera en punta y un tacón alto, es perfecto para lucir con looks formales e informales de calle, especialmente si cualquiera de estas alternativas incluye en dicha combinación unos jeans.

Estos son los modelos que consideramos ‘imprescindibles’ para este invierno si tenemos en cuenta las últimas tendencias de moda y las miles de fotografías de inspiración de numerosas ‘influencers’ e ‘it-girls’, pero ya sabes que esto es una cuestión de gustos, así que ante todo ponte lo que te haga sentir más cómoda y segura. ¿Cuál ha sido tu modelo favorito? ¡Cuéntanoslo!