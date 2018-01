3 botas de agua de Zalando que son un 'sí' esta temporada Aunque este tipo de calzado ha sido denostado durante mucho tiempo, este año son un auténtico 'must have' FRAN JUSTICIA Martes, 30 enero 2018, 09:03

El invierno llegó a nuestras vidas el pasado 21 de diciembre, pero cualquiera diría que se ha retrasado hasta hace unos días, ya que la lluvia y la nieve es la gran protagonista de gran parte del país. Desgraciadamente, este clima no es nada propicio para que luzcas muchas de las cosas que te has comprado en rebajas, y es que si te has pillado unas botas de ante o unos mocasines, la lluvia y sobre todo, el barro no son los mejores amigos de este tipo de calzado.

Quizá por esta razón te has planteado seriamente sustituir este elemento de tu outfit por unas botas de agua. Sí, sabemos que durante años, por no decir toda la vida, las botas de agua han sido denostadas por la moda, pero, ¿y si te decimos que esta temporada son un ‘must have’ y no sólo porque la lluvia es la gran protagonista de nuestro día a día? Evidentemente no te estamos hablando de las botas de agua que venden en el chino de al lado de tu casa, sino de unos modelos con los que ir a la moda y mantener tus pies a salvo del frío será pan comido. Los mismos, los cuales te detallamos a continuación, puedes conseguirlos además con un 12% de descuento adicional gracias al código descuento Zalando de Descuentos Ideal. ¡Apúntalos todos!

Aiko Lemon kelly

Estas botas son muy similares a las típicas botas Chelsea, por lo que se trata de un modelo a la moda con el que además podrás resguardar tus pies del frío. Las mismas están compuestas por fibra sintética en su exterior y tela en el interior. Además, poseen relleno contra el frío, por lo que incluso podrás ponértelas en caso de que nieve. ¿Te gustan? Ahora pueden ser tuyas por 47,95 euros gracias al 40% de descuento que te ofrece Zalando.

Croco Tall Rainboot

En esta ocasión tenemos un modelo que llega hasta las rodillas, en color negro y que a diferencia de las botas anteriores, destaca por poseer un estampado de piel animal y un detalle de remaches. En lo que respecta a su composición, están hechas a base de fibra sintética en el exterior y tela en el interior, contando a su vez con un relleno contra el frio. Se trata de un modelo vanguardista y moderno en sintonía con las últimas tendencias de moda que protagoniza este tipo de calzado. Gracias a las rebajas de Zalando podrás llevártelas a casa por 123,95 euros, un importe que, teniendo en cuenta que se trata de un artículo de la firma Michael Kors, resulta toda una ganga.

Aigle Landfor

El último modelo que te recomendamos son esta creación a medio camino entre zapato plano y bota como tal. A diferencia de las anteriores, están compuestas por caucho natural en el exterior, lo que significa que la protección contra el frío será aún mayor, además de que evitará que el agua cale tus pies. Por si fuera poco, posee una suela reforzada que te dará una gran estabilidad en terrenos mojados y su aspecto casa a la perfección con cualquier outfit. En lo que respecta al precio, son las más baratas de nuestro top, por lo que por tan sólo 39 euros pueden ser tuyas.

Estos son sólo algunos modelos que podemos recomendarte, pero te aconsejamos que le eches un ojo al perfil de instagram de Gigi Hadid o Alexa Chung, ya que ambas lucen genial este tipo de calzado. ¿Cuáles te han gustado más?