El bolso que triunfa entre las 'influencers' y que todavía puedes comprar Un detalle de su tejido lo ha convertido en un claro 'must have' de la temporada FRAN JUSTICIA Viernes, 25 mayo 2018, 09:38

Conforme más se va acercando el verano vamos conociendo más tendencias de cara a los próximos meses, y la última de ellas me ha dejado totalmente enamorado y claramente sorprendido, y es que, pese a ser un claro 'must have' de la temporada, esta pieza no se ha agotado todavía, así que no dudes en aprovechar los descuentos de Descuentos Ideal para hacerte con ella.

Esta joya de la moda de la que te estoy hablando no es otra que el nuevo bolso que ha sacado Mango con diseño de red, detalle que lo ha llevado a convertirse en lo más preciado del momento.

Su éxito es indiscutible y no porque lo diga yo, sino porque muchas 'instagramers' e 'influencers' ya se han fotografiado con él, demostrándonos que combina absolutamente genial con todo.

Además del detalle de red, otro motivo de su éxito reside en que incluye unas asas de madera que le dan ese toque veraniego que tanto se busca en estas fechas. ¿Qué esperas para correr a la tienda a por él?

Sí, aunque no lo creas, todavía no se ha agotado, pero poco le quedará, así que ve a tu tienda Mango más cercana o bien pídelo a través de la tienda online. Su precio es de 38,99 euros y puedes encontrarlo en varios colores, concretamente en marrón medio, negro y blanco roto. Aunque, sin duda, el que más te recomiendo es el marrón, puesto que es uno de los colores de la temporada.

En caso de que todavía no te hayas enamorado de esta pieza única y en tendencia, no dejes de echar un ojo a cómo lo lucen algunas 'it-girls' en Instagram, va a terminar de enamorarte y te va a inspirar para crear looks personales y originales.