Bocadillos saludables que puedes cenar para no engordar

Con la llegada de la primavera son muchos los que comienzan a poner en marcha la 'operación bikini', y es que no vamos a engañarnos, a todos nos gustaría lucir cuerpazo este verano. Llevar a cabo esta rutina sin toparse con obstáculos es muy difícil, especialmente en lo que respecta a la alimentación, ya que seguir una dieta estricta no es precisamente sencillo, sobre todo en las cenas, comida en la que nos da tanta pereza cocinar que acabamos ingiriendo algo rápido o bien optando por la comida basura.

No, no estoy contradiciéndome. Ya sé que pedir comida a domicilio se relaciona habitualmente con comer comida basura como pizza o hamburguesas pero, ¿y si pides un bocadillo?

Sí, también sé que el pan engorda, pero si sólo lo comes en una de las comidas del día el efecto que causará en ti será mucho menor. Además, existen bocadillos saludables llenos de sabor y hechos a base de alimentos que te aseguro que te van a encantar. Si no tienes ni idea de cómo pueden estar elaborados estos bocadillos, a continuación te doy los detalles. ¡Toma nota!

1. Atún

El atún es uno de los alimentos más sanos que puedes tomar, ya que nutrirá tu organismo de una amplia cantidad de proteínas, por lo que si estás haciendo deporte con frecuencia es una de las mejores alternativas. Acompáñalo de pulpa de tomate y lechuga picada para completarlo y darle más sabor.

2. Jamón serrano

Sí, el jamón serrano tiene mucha grasa pero, ¿y si se la quitas? Un bocadillo a base de este manjar, perejil picado y unas cuantas anchoas puede ser la solución perfecta para cualquier cena. Eso sí, no lo comas más de una vez a la semana.

3. Pechuga de pollo

Uno de los platos estrella de toda dieta de cara a la 'operación bikini' es sin duda la pechuga de pollo, y es que se trata de un alimento muy saludable y nutritivo a la par que delicioso. Rellena tu bocadillo con unas cuantas tiras de pechuga de pollo, dos o tres tomates cherry y un poco de mostaza. ¡Te encantará! Si quieres reducir el número de calorías ingeridas, elimina la mostaza.

4. Jamón york

De los creadores de la pizza con piña llega el bocadillo de jamón york con piña y manzana rallada. Un invento que, si bien no es apto para todos los paladares, te aseguro que está delicioso y resulta muy diurético.

Estas son algunas de las opciones que te propongo, aunque son también buenas alternativas los bocadillos de tortilla francesa, espárragos, huevo cocido o carne de ternera. ¿Cuál prefieres tú?