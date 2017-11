Black Friday en HP: ofertas en portátiles por menos de 400 euros La marca informática se suma al conocido evento de ofertas y descuentos especiales FRAN JUSTICIA Lunes, 20 noviembre 2017, 10:06

Cada vez falta menos para la Navidad y por ello no es de extrañar que sean muchos los que esta semana comiencen a comprar los regalos para sus seres queridos, menos aún si tenemos en cuenta que desde hoy y hasta el próximo domingo se celebrará la semana del Black Friday, denominada por algunas marcas y establecimientos como ‘Black Week’.

El Black Friday supone anualmente un importante volumen de compras, especialmente en sectores como el textil o el tecnológico, celebrándose tradicionalmente el día siguiente al Día de Acción de Gracias. Sin embargo, con el objetivo de incentivar las compras son muchas las marcas y tiendas que adelantan la fecha y la alargan durante toda la semana con promociones especiales, por lo que desde hoy 20 de noviembre podrás beneficiarte de algunas ofertas sorprendentes para este Black Friday, como por ejemplo las que te ofrece HP gracias al cupón descuento HP de Descuentos Ideal.

La empresa estadounidense, una de las más reconocidas en el ámbito tecnológico, ya cuenta en su web por tanto con algunas de las promociones exclusivas para este día. Entre ellas, si así lo deseas puedes conseguir un excelente pack de Portátil HP más impresora, maletín y ratón, siendo estos tres últimos accesorios totalmente gratuitos.

El precio del pack es lo más llamativo y es que puedes hacerte con estos cuatro productos por menos de 400 euros, sí, por tan solo 339 euros puedes llevarte una cuidada selección de dispositivos portátiles junto a un maletín, una impresora y un ratón. ¡El regalo perfecto para Reyes! A continuación te detallamos algunos de los mejores modelos que pueden ser tuyos gracias a esta gran oferta. Toma nota y saca del bolsillo tu tarjeta, ¡la vas a necesitar!

SI quieres llevarte un portátil por este gran precio puedes decantarte por uno de los siguientes modelos, el HP 15-BW024NS, el 15-BW025NS o el 15-BW000NS, aunque no te lo pienses mucho, puesto que los tres comparten las mismas características.

Por el Black Friday, cualquiera de ellos es perfecto para los que buscan un dispositivo económico, pero con el que puedan llevar a cabo todo tipo de actividades. Algo garantizado gracias a su procesador AMD Dual-Core E2-9000e y su memoria SDRAM DDR4-1866 de 4 GB. Además, podrás almacenar una amplia variedad de archivos, ya que cuentan con un disco duro con capacidad de 500 GB y podrás disfrutar de tus series y películas favoritas con gran calidad de imagen gracias a sus pantallas WLED HD de 39,6 cm, así como también de todo tipo de videojuegos por sus tarjetas gráficas AMD Radeon R2.

Como colofón, con todos estos portátiles te llevarás de forma totalmente gratuita tres accesorios imprescindibles, un maletín HP Value Top Load Case de 16,1" valorado en 24,99 euros; una impresora All In One HP DeskJet 2132 valorada en 51, 35 euros, y un ratón inalámbrico HP Z4000, valorado en 30 euros. ¡No lo pienses más y disfruta de esta promoción antes de que se agote!