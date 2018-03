5 beneficios para la salud de beber whisky Según un estudio realizado en Estados Unidos un consumo moderado de esta bebida alcohólica mejora desde problemas del corazón hasta evita el desarrollo de una diabetes BDC Martes, 6 marzo 2018, 11:37

La semana acaba de empezar, pero estoy seguro de que ya estás pensando en las copas que te vas a beber este fin de semana con tus amigos. Sí, ya sé que estás a dieta porque ha dado comienzo la ‘Operación Bikini’ y que el alcohol no es precisamente la mejor alternativa en estos casos pero, ¿sabías que el whisky proporciona numerosos beneficios para la salud?

Esto no quiere decirte que debas beberte una botella cada día, pero según un estudio de Estados Unidos, el consumo moderado de whisky puede reportar beneficios en problemas del corazón e incluso podría llegar a evitar el desarrollo de una diabetes. Estoy seguro que después de esto quieres beberte una copa de un buen whisky, así que creo que el ‘chollo’ de hoy de El Mejor Precio Ideal te va a venir genial, ya que puedes llevarte uno de los mejores whiskys del mercado, un Johnnie Walker Blue Label con más de 50 euros de descuento.

A continuación te cito algunos de los beneficios más importantes para la salud que tiene beber whisky. ¡Toma nota!

1. Retrasa el envejecimiento

El whisky es rico en antioxidantes, por lo que su consumo moderado ayuda a combatir los radicales libres, principal causa del envejecimiento.

2. Reduce en un 50% la posibilidad de sufrir un derrame cerebral

Ojo, siempre estamos hablando de un consumo moderado, ya que beber grandes cantidades de alcohol sí está relacionado con una mayor posibilidad de padecer un accidente cerebrovascular. Con consumo moderado me refiero a un trago diario.

3. Reduce las posibilidades de padecer diabetes

Esto se debe a que una cantidad moderada de whisky puede mejorar significativamente la capacidad del cuerpo para regular los niveles de insulina y glucosa.

4. No engorda

Si bien cuando estamos a dieta nos indican que debemos dejar el alcohol, el whisky no contiene grasa y es muy bajo en carbohidratos.

5. Evita el estrés

Un ejemplo claro de este beneficio son las telenovelas o ¿acaso no has visto a la villana de turno bebiéndose un vaso de whisky para calmar la ansiedad que le causa el hecho de que sus planes no salgan como esperaba? Pues eso, el whisky con moderación puede reducir el estrés y calmar los nervios.

Como ves beneficios no faltan, así que no lo dudes y aprovecha esta oferta que te trae El Mejor Precio.