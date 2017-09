4 beneficios, que aunque no lo creas, te aportan los sujetadores deportivos Estas prendas son cada vez más utilizadas por numerosas mujeres para poner en práctica todo tipo de actividades deportivas FRAN JUSTICIA Miércoles, 20 septiembre 2017, 09:52

El final del verano y la llegada de septiembre marca un importante aumento de usuarios en gimnasios y centros de bienestar, y es que claro, todos queremos bajar como sea esos kilitos de más que nos han provocado la cerveza, la playa, el descanso y en definitiva, los excesos.

Apuntarse a un gimnasio o comenzar a hacer deporte no tiene mucha ciencia, pero elegir la ropa que vamos a utilizar para llevar a cabo tal actividad a veces sí que la tiene. Por ejemplo, Si precisamente te encuentras entre este porcentaje de personas y además eres mujer, quizá actualmente te estás debatiendo entre hacerte con un sujetador deportivo o bien hacer deporte con el que normalmente utilizas, algo que aunque es muy usual, no es lo más recomendable.

Lo ideal es hacer uso de un sujetador deportivo, como los que puedes conseguir a buen precio gracias a los descuentos en sujetadores deportivos de Descuentos Ideal, ya que los sostenes tradicionales no tienen como objetivo ser utilizados mientras haces deporte, son incómodos, pueden dejar señales, no sujetan y además no traspiran de forma correcta. ¿Necesitas más razones? Las hay y te las contamos a continuación, ¡toma nota!

1. Se ajustan a ti

Hay una tendencia errónea a pensar que los sujetadores deportivos no se ajustan a cada cuerpo, pero te equivocas, ya que por lo general puedes elegir entre tres modelos: de comprensión, aquellos que empujan los pechos contra el cuerpo, siendo ideales para mujeres con pechos pequeños; el de comprensión-encapsulado, que ofrece una sujeción superior y es perfecto para mujeres con pechos grandes, y finalmente, el de encapsulación, el cual sujeta cada pecho por separado, la opción perfecta para cualquiera.

2. Evitan dolores en los senos

Los sujetadores tradicionales no son capaces de ofrecerte un ajuste como el que sí proporcionan los sujetadores deportivos, por lo que tus senos pueden verse seriamente dañados en caso de que hagas deporte con un sostén tradicional. Mientras haces ejercicio tus pechos se mueven y al estirarse la piel de los mismos puedes notar dolor, especialmente si tienes una copa C o D. Si utilizas un sujetador deportivo, tus senos estarán sujetos y no se moverán, evitando este problema, así como también posibles dolores de espalda.

Por otro lado, algunos modelos ofrecen tirantes ajustables, por lo que podrás controlar aún más el movimiento de tus senos y por ende, el dolor que causa el movimiento en ellos.

3. Podrás realizar cualquier actividad

Ya sea realizar ejercicios con peso muerto, poner en práctica una rutina de máquinas, hacer un poco de running o ir a clase de zumba, estos sujetadores se adaptan perfectamente a cualquier actividad, por lo que no dudes en hacer uso de él siempre que vayas al gimnasio. Además, si te sientes cómoda con ellos, también los puedes utilizar fuera de este contexto, ya sea para descansar en casa o para ir cómoda a la calle.

4. Combaten la flacidez

Algunos investigadores consideran que el movimiento y el apoyo inadecuado de los senos pueden conducir a su caída en el futuro. De ahí que un sostén deportivo sea el mejor remedio para prevenir esta flacidez prematura de los senos, ya que garantiza un óptimo apoyo e impide el movimiento de los mismos.

Y, ¿necesitas más motivos para tener uno? ¡Cuídate!