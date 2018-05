El barato vestido de Zara que llevó Anna Simón y arrasa en ventas Las últimas tallas están disponibles en la web ANA ÁVILA Sábado, 26 mayo 2018, 10:24

La famosa periodista y presentadora de televisión, Anna Simón, dio el salto a la fama por su paso por Los mejores años de nuestra vida y Tonterías las justas. Actualmente es una de las colaboradoras mejor valoradas de Zapeando junto a la famosa Cristina Pedroche.

Tanto en la pequeña pantalla como en su perfil de Instagram, Simón nos deja momentos de lo más simpáticos y curiosos cada día, como su televisiva versión de 'Lo Malo'.

Sin embargo las historias y las fotografías de la catalana no son su único punto fuerte. En una de sus publicaciones durante el pasado 9 de mayo, Anna Simón posa para una rueda de prensa. Lo más llamativo del post es su look. La catalana lleva un vestido/mono de Zara que le sienta de maravilla y cuyo precio no supera los 26 euros. Esta prenda actualmente se encuentra prácticamente agotada en casi todas las tallas, sin embargo la web de Zara afirma que S y M volverán pronto, su famoso 'Coming soon'. Así que habrá que esperar la reposición por parte de Inditex para poder conseguir la prenda que ha arrasado en ventas con descuentos.

