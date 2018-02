10 cosas baratas de Primark que podrás regalar por San Valentín a tu pareja Todas por menos de 5 euros ANA ÁVILA Sábado, 10 febrero 2018, 10:52

La firma de moda Primark nos presenta sus propuestas para San Valentín. Sin duda alguna, sino tienes un gran presupuesto y buscas un regalo divertido, romántico y favorecedor apuesta por sus artículos y complementos. Piezas muy delicadas, llenas de romanticismo y con unos precios muy golosos, fruto de sus habituales descuentos.

1. Cojines en forma de corazón en varios colores por 4€

2. Neceser de corazones 3€

3. Cepillo Disney de 'La Bella y la Bestia' por 3€

4. Lip Kit Matte Collection por 4€

5. Pack golosinas de San Valentin 3,50€

6. Pack golosinas de San Valentin 'You are the milk to my shake' 2,50€

7. Antifaz noche 'Love is blind' por 2,50€

8. Corazón de rosas para decoración rebajado a 1€

9. Velas con olores por 3€

10. Neceser 'The key to my' por 5€