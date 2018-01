Aprovecha Meetic gratis con estos 5 consejos para encontrar el amor Siguiendo estos tips puedes encontrar a tu media naranja en menos de lo que crees FRAN JUSTICIA Lunes, 22 enero 2018, 12:22

Un año más San Valentín está a la vuelta de la esquina, una cita que odian muchísimos solteros alrededor del mundo. ¿La razón principal? No tienen a nadie con quien celebrarlo. La realidad es que la soltería está bien, de hecho, está muy bien, pero no vamos a negar que tener a alguien ahí que te dé mimos, que comparta su vida contigo y en definitiva, que esté en las malas y en las buenas es muy agradable.

Quizá por estas razones o bien porque estás viendo como tus amigas y amigos van teniendo relaciones formales e incluso algunos ya planean sus bodas, por fin te has planteado seriamente encontrar pareja y si es así, estás de enhorabuena, puesto que hoy vamos a darte algunos consejos para que conseguir esta meta sea mucho más fácil de lo que puede llegar a ser, además de que te vamos a ofrecer la oportunidad de que disfrutes del portal Meetic gratis gracias a Descuentos Ideal. ¿Qué te parece? ¡Qué tiemble Cupido!

1. Olvida el pasado

Un antiguo amor o una mala relación del pasado puede dificultar y mucho las cosas a la hora de buscar y encontrar el amor, por eso te recomendamos que trates de olvidar cuanto antes a esa persona. Si te hizo daño o sufriste, ¿por qué darle tanta importancia? Pasa página y busca otro compañero o compañera sin comparar y sobre todo sin recordar que hubo alguien que te destrozó el corazón.

2. Sé tú mismo

Te puede parecer un tópico, pero no hay verdad más grande en el universo. ¿De qué te sirve aparentar que eres una persona que en realidad no eres? Si agradas a esa persona con otra personalidad totalmente distinta a ti, no sólo no se estará enamorado de quien realmente eres, sino que sufrirás, ya que nadie actúa tan bien como para mantener una mentira tanto tiempo. Por ello, nunca lo olvides, ante todo muéstrate tal y como eres.

3. Conoce gente con tus mismos intereses

Es cierto que los polos opuestos se atraen, pero una cosa es tener algunas diferencias y otra muy distinta es ser como la noche y el día. Si tenéis aficiones muy diferentes y caracteres muy chocantes probablemente la relación no durará mucho, así que sin duda te recomiendo que busques a alguien con el que pasar un rato de ocio no implique hacer un plan totalmente diferente al que a ti te gustaría, ya que créeme, a la larga puede traerte numerosos conflictos.

4. Ten positividad las 24 horas del día

Aunque no lo creas, las personas positivas y felices atraen a otras personas, por lo que conviértete en una persona optimista las 24 horas del día y los 365 días del año. ¿Qué no encuentras el amor? No importa, tarde o temprano llegará. ¿Qué has engordado unos kilos de más? Eso lo quemas en nada. ¿Tienes que compartir un rato con alguien que te cae mal? Seguro que descubres algo que no conocías de esa persona. Y así con cada problema que te ocurra.

5. Busca el amor

Por supuesto de nada servirán los ‘tips’ anteriores si no te pones a buscar el amor en serio. Descárgate apps, entra en portales, sal con amigos, conoce gente y en definitiva, no dejes de sociabilizar, ya que en el momento en el que menos lo esperes aparecerá esa persona idónea con la que compartirás tu vida.