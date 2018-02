Si te apasiona la electrónica, no te pierdas estos descuentos Las ofertas afectan a un amplio catálogo de artículos, entre los que destacan las últimas novedades en tecnología FRAN JUSTICIA Jueves, 22 febrero 2018, 09:35

Hoy me he enfrentado a un auténtico drama con el que estoy seguro de que te identificarás si eres de los que como yo está a todas horas con el ordenador, ya sea para trabajar o navegar en internet. El drama al que me estoy refiriendo no es ni más ni menos que se me ha roto el ordenador, lo que implica que o me compro otro o bien lo llevo a arreglar.

Justo entonces me estaba planteando lo fácil que sería la vida si supiera arreglar ordenadores y sobre todo, si me apasionara la electrónica, ya que casualmente me he topado con el código descuento Farnell de Descuentos Ideal, por lo que me saldría muy barato conseguir los suministros y materiales que necesito para arreglar mi ordenador.

¿Tú si eres un experto en tecnología? ¿Te apasiona la electrónica? ¿Quieres arreglar algún aparato de casa pero no encuentras los materiales que necesitas? ¿Eres un hacker aficionado y buscas lo mejor para tu PC? En ese caso, te animo a que no desaproveches el cupón de Descuentos Ideal del que te he hablado, ya que Farnell Element14 es una de las marcas líderes en este tipo de productos, por lo que no encontrarás mejores precios ni tampoco una variedad de artículos tan amplia como la que te ofrece la firma, y es que al operar en Bélgica y Reino Unido podrás encontrar suministros que no se encuentran en España.

Por si esto no te ha terminado de convencer, a continuación te voy a detallar algunos de los descuentos que podrás aprovechar gracias a este ‘chollo’ que te estoy ofreciendo. ¡Toma nota!

1. 10% extra en productos de software

Con este código descuento Farnell podrás ahorrar hasta un 10% extra en software. Esto significa que podrás adquirir todo lo que necesites de los mejores fabricantes del sector como Omron, Intel, Maxim Integrated o Raspberry Pi, entre otros. Los productos que comercializan suelen conllevar un coste elevado, pero gracias a esta oferta no tendrás que dejarte el sueldo en ello, consiguiendo así productos de semiconductores, fuentes de alimentación y electromecánica, entre otros, a precio de ganga.

2. Recibe de regalo un 10% de descuento para tu próximo pedido

Si compras con frecuencia este tipo de productos, Farnell quiere que seas uno de sus clientes fieles y por ello te ofrece un 10% de regalo para tu próximo pedido. Para obtenerlo sólo tendrás que comprar un kit o una herramienta de desarrollo de las que dispone en su tienda online y que estén sujetas a dicha promoción. Este descuento sólo será válido para pedidos online hasta el 30 de marzo de 2018. Algunas de las marcas que entran en esta promoción son Microchip, Infineon o beagle bone, entre otras.

3. Si eres nuevo, tienes descuento

Aunque te apasione la electrónica puede darse el caso de que nunca hayas comprado en Farnell, pero no te preocupes, ya que no haberlo hecho tiene premio, y es que con tu primer pedido ahora recibirás un 10% de descuento, siempre y cuando te registres previamente.

4. Hasta 40% de descuento en packs de oferta

En la sección de ofertas encontrarás numerosos packs de oferta y de descuento en los que podrás ahorrar hasta un 40% del precio final de los productos sin necesidad de aplicar un código descuento Farnell, como por ejemplo en oscilopios, osciloscopios, bloques de terminal multiconexión o condensadores. Esta sección se actualiza con regularidad, por lo que te aconsejamos que la revises con cierta asiduidad para no perderte ningún descuento con el que alegrarte el día.

Además de estos auténticos ‘chollos’, también puedes disfrutar de otras rebajas como hasta 40% de descuento en osciloscopios, condensadores desde sólo 7 euros, bloques de terminal multiconexión desde 0,83 céntimos, envíos gratis y servicio técnico gratuito. ¡No esperes más y prueba la eficacia de Farnell Element14!