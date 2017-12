4 alternativas para pasar una Nochevieja diferente Olvídate de tomar las doce uvas este año en casa, ya que con estos planes despedirás el 2017 de otra forma FRAN JUSTICIA Viernes, 29 diciembre 2017, 16:29

Parecía que no iba a llegar, pero en menos de tres días habremos dicho adiós oficialmente al 2017, un año que seguro te ha dado algún que otro motivo para estar triste, pero también muchos buenos. Los días previos toca hacer balance del año, pensar en los propósitos para el próximo 2018 y claro, terminar de esclarecer el plan para la noche más famosa del año. ¿Cenarás con tu familia? ¿Saldrás con los amigos? ¿Te apetece algo más romántico con tu pareja? ¿Toca pasar la noche con los suegros?

Estos son los planes más típicos que se realizan en Nochevieja: cenar y salir de fiesta con amigos o familiares. Sin embargo, si este año te apetece hacer algo diferente para despedir el año, hoy estás de suerte, ya que te traemos algunos planes alternativos que estamos seguros que te van a encantar. ¡Toma nota!

1. Viaja hasta Australia

Si este año no has gastado la paga extra en ningún regalo, ¿qué mejor que aprovecharla para viajar y conocer mundo? Tanto si vas acompañado como si no, te recomendamos hacer un viaje en Año Nuevo para vivir una Nochevieja diferente. Hay muchos destinos susceptibles de ser el lugar perfecto para una noche así pero, ¿qué tal ser el primero en recibir el año nuevo? La isla Navidad, en el estado de Kiribati al noroeste de Australia será el primer lugar del mundo en recibir el 2018 con una fiesta por todo lo alto y unas vistas inmejorables. No te preocupes por el gasto del vuelo, ya que gracias al código descuento Vueling de Descuentos Ideal podrás ahorrar al comprar tu billete, así que no lo pienses más!

2. Alquila una casa rural

Otra opción recomendable es alquilar una casa rural, llevarte a tu pareja o a tus amigos y celebrarlo a lo grande en el campo, y no precisamente comiendo uvas, sino contando estrellas al caer la noche y sin presencia de la contaminación lumínica. Sin duda una de las alternativas más recomendables para alejarse del bullicio que motiva esta fiesta.

3. Tómate las uvas en un iglú

¿Quieres una Nochevieja diferente? Te aseguramos que al día siguiente cuando subas fotos a las redes sociales todos tus conocidos verán lo diferente que ha sido, y es que no todos los días puedes cenar y tomarte las uvas en Nochevieja dentro de un iglú. El mismo está situado en Grandvalira, Andorra y cuenta con habitaciones con jacuzzi y un pequeño restaurante. Eso sí, abrígate porque calor, lo que se dice calor, no transmite.

4. Disfruta de un crucero

Sí, sabemos que en la película ‘Poseidón’ una ola gigante embiste un crucero en el que los pasajeros disfrutan de la llegada del año nuevo, pero cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, o al menos eso esperamos. Muchas personas se decantan también por este tipo de planes para alejarse de la monotonía, así que sin duda te lo recomendamos, especialmente si te decantas por uno por las Islas Baleares, las vistas son increíbles. ¡No te arrepentirás!