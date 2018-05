3 alternativas al coche para ahorrar y cuidar del medioambiente Además de ser transportes muy económicos e incluso gratuitos en algunos casos, los mismos reducirán considerablemente la emisión de gases perjudiciales para el planeta FRAN JUSTICIA Jueves, 24 mayo 2018, 09:30

El coche es un transporte útil, sí, no te lo voy a negar, ya que con él puedes desplazarte hasta una gran variedad de lugares de forma más sencilla que con otros transportes. No obstante, los atascos que ocasiona el tráfico, la cantidad de gases perjudiciales que emite, el elevado precio de la gasolina y todos los gastos complementarios de mantenimiento a los que debemos hacer frente hacen de él un auténtico dolor de cabeza. Qué levante la mano aquel que haya pensado más de una vez, «¿para qué obtuve el carnet?»

Quizá por todas estas razones te has planteado seriamente dejar de utilizar el coche, al menos para moverte por la ciudad, y si es así has llegado al lugar indicado, puesto que me he propuesto elaborar una pequeña lista de transportes alternativos al automóvil con los que podrás circular sin problema por tu ciudad, reduciendo considerablemente además la emisión de CO2 a la atmósfera. ¡Toma nota!

1. Moto eléctrica

Es una de las alternativas más recomendables si quieres moverte rápidamente por la ciudad sin emitir ningún tipo de gas a la atmósfera. Para conducir este tipo de motos sólo necesitas el carnet de ciclomotor, por lo que no tienes de qué preocuparte. Además, si no dispones de una de tu propiedad, puedes alquilar una con el código promocional eCooltra de Descuentos Ideal.

Esta empresa ofrece una amplia variedad de motos eléctricas en alquiler, un servicio que incluye todos los gastos derivados del mantenimiento de este tipo de vehículos, así que sólo tendrás que pagar por alquilarla. Sí, olvídate de gasolina, cascos, limpieza, etc. Por si fuera poco, ¡los primeros 35 minutos son gratuitos!

2. Bicicleta

La bicicleta es otro medio de transporte con el también podrás circular fácilmente por la ciudad, el cual además te permitirá ponerte en forma, ya que requerirá de tu propio esfuerzo para funcionar. No obstante, existen bicicletas eléctricas para personas con movilidad reducida o problemas en las piernas, así podrán activar la musculatura sin un esfuerzo tan elevado.

Al igual que ocurre con las motos eléctricas, existen diversas empresas que alquilan bicicletas por tan sólo 1 euro al día e incluso de forma totalmente gratuita si invitas a amigos y familiares a alquilar otra bicicleta. Algunas de las más conocidas son Ofo y Obike.

3. Hoverboards

Sí, puede parecerte el medio de transporte ideal para los guiris que quieren conocer Granada, pero te aseguro que cada vez se está popularizando más, y es que además de ser muy cómodo, es muy rápido. Si bien no puedes utilizarlo por la carretera, sí podrás circular con él en la acera, siempre y cuando no atropelles a nadie claro.

Puedes comprar uno para usarlo cuando te apetezca o también puedes optar por alquilarlo a alguna empresa como Segway.

Además de estos medios de transporte y pese a que muchas personas opinan lo contrario, se ha demostrado que el transporte público reduce hasta en 5 millones la emisión de gases nocivos contra la atmósfera, por lo que, si bien no es precisamente barato, es otra opción a tener en cuenta si quieres ayudar al planeta y dejar de utilizar el coche. Si conoces otros medios de transporte (no cuenta andar), no dudes en contárnoslo en los comentarios.