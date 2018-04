5 alimentos prohibidos para tu hámster Además de beber agua continuamente, estos pequeños roedores tienen otras necesidades que deberías tener en cuenta FRAN JUSTICIA Lunes, 9 abril 2018, 11:11

No cabe duda de que la mejor compañía del hombre son los animales, de ahí que muchas personas decidan adoptar una mascota, ya sea un perro, un gato o un hámster. Si bien en el caso de los primeros existe una amplia información acerca de las necesidades y el tipo de alimentación que necesitan, si adoptamos un hámster es muy probable que nos sintamos confusos acerca de estas cuestiones, y es que el conocimiento generalizado es que los mismos únicamente comen pipas de girasol, pero nada más lejos de la realidad.

No obstante, además de asegurarte de que toma alimentos como frutas y verduras frescas, es muy importante que evites que estos 10 alimentos lleguen a su organismo, ya que pueden ser muy perjudiciales para su salud. ¡Toma nota!

1. Azúcar

Debes evitar que tu hámster tome alimentos con azúcar como golosinas y dulces si se trata de un hámster enano de Campbell, ya que estos son propensos a la diabetes, por lo que alimentos como fresas, maíz, guisantes o zanahorias están totalmente prohibidos para ellos.

2. Almendras

Aunque están deliciosas, las almendras tampoco son una buena opción de cara a alimentar a nuestro hámster, ya que contienen una gran cantidad de ácido clánico, lo que podría llegar a ser perjudicial para su organismo.

3. Patata

Si bien algunas personas recomiendan este tubérculo como alimento ideal para los hámsters, no te lo recomiendo para nada, o al menos no si se trata de una patata cruda, ya que podría contener bacterias que podrían afectar a la salud del pequeño animalito. Además, a causa del alto contenido en almidón puede producirle diarreas que pueden llegar a acabar con su vida.

4. Sandía

Por norma general los hámsters sólo tienen prohibidas las frutas azucaradas, por lo que a priori la sandía podría parecer un buen alimento para ellos, pero nada más lejos de la realidad, y es que la misma contiene gran cantidad de agua y suele producirles diarrea, así que no, en verano no le des a tu hámster un trozo de sandía.

5. Cítricos

Normalmente se suele decir que la naranja no es el mejor alimento para un hámster, pero me atrevería a decir que ningún cítrico lo es, ya que el sabor ácido no les hace bien y puede llegar a dañar su organismo.

Estos son sólo algunos alimentos que nunca deberías dar a tu hámster, pero si quieres conocer otros alimentos prohibidos para estos pequeños y adorables roedores, no dudes en contactar con un especialista