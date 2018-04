5 alimentos ocultos de Mercadona que tienen calidad Gourmet y no lo sabías Estos alimentos tienen una calidad muy alta pero a veces se camuflan entre los demás ANA ÁVILA Domingo, 22 abril 2018, 09:59

Los supermercados valencianos no tienen una sección de productos Gourmet establecida, pero si tienen alimentos de altas calidades que se merecen ser destacados. Muchos de ellos están camuflados entre los demás, al no existir demasiada diferencia de precio es difícil saber que estás llevándote a casa una delicatessen con los mejores descuentos. Aquí te presentamos 5 artículos de alta calidad en los que quizás aún no te has fijado durante tus visitas a Mercadona y que se complementen con los 5 productos de Mercadona que los nutricionistas aconsejan incluir en tu dieta.

Paté de perdiz:

Este paté de perdiz está hecho a partir de productos de primerísima calidad, La Real Carolina elabora uno de sus clásicos y más afamados patés. Ingredientes: Perdiz 30%, hígado de ave, tocino ibérico, cebolla, champiñón, leche, huevo, aceite oliva virgen extra y especias naturales.

Está elaborado en Jaén, en la población de La Carolina, enclavada entre las sierras Morena, Mágina, Cazorla, Segura y las Viñas y Despeñaperos, avalan los productos de esta casa elaboradora de más de 30 años de antigüedad, cuyos orígenes estaban vinculados al famoso paté de perdiz. Se aprecia un sabor delicatessen, textura muy fina, toda una exquisitez.

Ahora puedes comprar este producto Gourmet en Mercadona por 3,20 euros para disfrutar de su sabor.

Salmorejo fresco de García Millán:

Las sopas y cremas frías envasadas suelen ser un buen recurso para resolver comidas improvisadas. El Salmorejo García Millán es un producto «no pasteurizado», que no está sometido a un proceso de calor para reducir los agentes patógenos, conserva intactas todas sus propiedades alimenticias y gustativas. Una composición 100% natural (AOVE, pan, ajo, sal y vinagre) junto a una textura fina y cremosa, hacen que este producto se acerque bastante al casero. Su precio en el supermercado ronda los 3 euros.

Helados Premium:

Dulces hechos con ingredientes de primeras marcas siguiendo la tradición heladera para preservar los valores artesanos. Un helado premium a un precio muy bajo, en torno a dos euros. Además, los consumidores afirman que no encuentran diferencias de sabor entre los helados de primeras marcas y estos de Hacendado.

Hummus:

Un gran clásico que nunca debe faltar en tu lista de la compra, el aclamado 'hummus' de Mercadona. Su fabricante es Simply Greek, uno de los mejores. Se trata del puré de garbanzos elegido por muchos españoles por su gran sabor y textura, y por su precio. Por 1,39 euros se puede convertir en la mejor opción para aperitivos, comidas y cenas.

Jamón de hembra Incarlopsa:

El jamón de hembra Incarlopsa tiene una curación de más de un año, no es agresivo al paladar y viene troceado en finas lonchas que le dan una textura agradable. No es especialmente caro y lo distinguiréis por su envase negro.