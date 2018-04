5 accesorios antiparasitarios para perros que debes tener en casa Con la llegada del buen tiempo es más fácil que nuestros canes sufran alguna infección FRAN JUSTICIA Jueves, 5 abril 2018, 09:32

El sol se ha convertido en el gran protagonista de los últimos días, tanto así que los días ahora son más largos, por lo que estoy seguro de que al salir de trabajar te apetece tanto como a mí salir y dar un paseo con mi perro, ya que esto también ayuda a que ellos crezcan y se desarrollen de forma sana y activa.

Sin embargo, si hay algo que tememos los dueños de perros es que nuestro peludo amigo sea infectado por alguna bacteria o parásito, y es que precisamente es en primavera y verano cuando estos animales tienen mayor probabilidad de experimentar alguna infección, puesto que suelen estar más tiempo disfrutando del aire libre.

Hay una gran cantidad de parásitos que pueden afectar a los caninos, pero dos son especialmente peligrosas: las pulgas y las garrapatas. Estas últimas si nos descuidamos pueden llegar incluso a matar al perro, por lo que debemos tomar algunas precauciones a la hora de sacar a la calle a nuestro perrito, entre ellas, contar con buenos antiparasitarios, ya sea en forma de champú, collares, spray o pipetas. Artículos que puedes encontrar a buen precio con el descuento Zooplus de Descuentos Ideal.

No obstante, si de verdad quieres mantener sano y limpio a tu can, no sólo bastará con tener algunos antiparasitarios en casa, sino también diversos accesorios como los que te comento a continuación.

1. Pinzas quitagarrapatas

Si tienes un perro en casa te recomiendo tener a mano este utensilio indispensable, ya que te ayudará a retirar las garrapatas que hayan conseguido engancharse a tu perro de una manera segura y eficaz, evitando así posibles enfermedades causadas por una retirada insegura de este artrópodo.

2. Peines y cepillos

Para mantener a tu can limpio y sano es muy importante que cepilles y laves continuamente su pelo, ya que es precisamente en estas zonas en las que se instalan los parásitos. Por ello, hazte con un set de peines y cepillos especialmente diseñados para retirar los parásitos del pelo y la piel de tu perro. ¡No te arrepentirás!

3. Collares

Hay muchos dueños de perros a los que les da lástima poner un collar a su can, pero os aseguro que a veces es la mejor forma de protegerlos de los parásitos. Puedes bien colocarle un collar antiparasitario a tu perro o incluso un collar adicional para evitar que el collar antiparasitario se deteriore, se pierda o simplemente para ocultarlo y evitar que otros dueños de perros lo vean.

4. Toallas

Un error frecuente de algunos propietarios de canes es no secar al animal después de lavarlo o bien hacerlo con una toalla de casa que ya no se utiliza. La razón de este error reside en que el can debe ser secado siempre inmediatamente después de lavar su pelo y su piel, ya que la humedad puede atraer bacterias y parásitos.

Además, el secado del can debe realizarse con toallas especialmente diseñadas para tratar el pelo y la frágil piel del animal, las cuales suelen estar hechas a base de microfibra, por lo que suelen secar cuatro veces más rápido que una toalla tradicional.

5. Limpiadores

Es fundamental que el entorno del perro esté limpio, ya que esto evitará que los parásitos se propaguen de forma rápida. Por esta razón te recomiendo utilizar desinfectantes y limpiadores especialmente diseñados para evitar la proliferación de estos enemigos de tu can.