3 abrigos de Pull&Bear que triunfan en las rebajas

FRAN JUSTICIA Viernes, 19 enero 2018

Cuando creíamos que por fin íbamos a darle una tregua a nuestra tarjeta de crédito van y llegan las rebajas de invierno, el periodo del año más deseado por toda ‘fashion victim’ que se precie, y es que con motivo del mismo podemos encontrar auténticas gangas de nuestras marcas favoritas.

Después de Navidad, las rebajas de invierno son una de las campañas que mayor volumen de ventas y compras genera, por lo que no es de extrañar que la mayoría de firmas textiles y comercios se sumen a las mismas con descuentos y promociones exclusivas en una amplia gama de productos. Un buen ejemplo de ello es Pull&Bear, que ofrecerá descuentos de hasta el 50% hasta el próximo 6 de marzo. No obstante, si además quieres disfrutar de un 8% de descuento adicional no dudes en hacer uso del código promocional Pull&Bear de Descuentos Ideal.

La realidad es que, además de ofrecer precios económicos, en rebajas siempre hay ciertas prendas que destacan por encima del resto. Modelos que tienen las horas contadas en las tiendas gracias en parte a que influencers e it-girls nos los han mostrado continuamente en sus fotografías, y en definitiva, joyas de la moda que tienen que estar sí o sí en nuestro armario.

Para esta temporada la prenda imprescindible es el abrigo, y es que ignorar la ola de frío que está asolando al país sería de tontos, y si encima le añadimos que los mismos nos llenan de estilo y son capaces de elevar al máximo esplendor un ‘outfit’ que no parecía gran cosa, está claro, en rebajas hay que conseguir por lo menos un par. Para hacértelo más fácil, a continuación te dejamos algunos modelos que literalmente están arrasando estas rebajas. ¡Apúntalos todos!

1. Cazadora acolchada

Lo vaticinamos hace unos meses cuando hablábamos de las tendencias que serían clave en 2018 y así ha sido, la cazadora acolchada es el abrigo que tienes que tener sí o sí en tu armario. En el caso del modelo que tienes en Pull & Bear hablamos de un abrigo acolchado amarillo con cuello de chimenea y que destaca por llegar hasta la altura de la cintura. Nunca copiarle el outfit al muñeco de Michelin fue una garantía de éxito, pero te aseguramos que actualmente sí lo es. Llévatelo por 29,99 euros.

2. Cazadora biker

Este modelo bien podría recordarte al maravilloso 2017 en el que el acabado del cuello con borrego era el protagonista de numerosas prendas. Sin embargo, esta vez hablamos de una cazadora biker que mantiene el borrego en el interior y en las solapas hasta cubrir el resto del abrigo. Puede ser tuya en dos colores, negra o marrón, y por tan sólo 39,99 euros.

3. Chubasquero

Otra de las tendencias clave del 2018 y no precisamente porque se haya estrenado recientemente el remake de ‘IT, sino porque lo retro gusta y el chubasquero largo sin duda lo es. En este caso nos encontramos con un chubasquero por debajo de la cintura, en tono rosa y con capucha. Es perfecto para combinar con unos jeans y unas zapatillas blancas. Protegerte del frío lo que se dice protegerte no lo hará, pero sin duda es un modelo altamente recomendable por lo bien que queda al combinarlo con otras prendas. Su precio es de 29,99 euros.