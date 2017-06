La silla de bebé a mitad de precio con la que garantizarás la seguridad de tu hijo

¿Pensando ya en las vacaciones? Quizá para aprovecharlas has pensado en hacer un viaje, algo que si has sido papá o mamá recientemente ya no será lo mismo, puesto que ahora además de garantizar tu seguridad y la de tus acompañantes, probablemente también debas hacerlo con la de tu pequeño, lo que se traduce en que deberás adquirir un elemento indispensable para los viajes en los que traslades a un bebé, una silla para coche.

Si bien la adquisición de la misma podría ocasionarte un gasto extra considerable, gracias al ‘chollazo’ de El Mejor Precio ahora puede ser tuya esta Silla para coche Bebé Confort Iseos IsoFix con un increíble descuento de 149 euros, o lo que es lo mismo, llévatela por tan solo 179,95 € ¿Qué te parece?

Eso sí, esta silla no es apta para todos los pequeños, ya que pertenece al Grupo 1, por lo que está especialmente indicada para niños que pesan desde 9 hasta 18 kg, y que tienen respectivamente desde 9 meses hasta 4 años. No obstante, se puede adaptar fácilmente a tu coche y al pequeño, ya que es regulable en lo que respecta a anchura, lo que además permitirá que no tengas que hacer un gasto innecesario en otra silla si tu peque crece algo más de la cuenta.

Por si fuera poco esta silla es versátil, ya que puede instalarse con el cinturón del coche; posee varias posiciones de reclinado a favor de la marcha; incluye indicadores que confirmarán que está colocada de forma segura y correcta, y finalmente presenta un arnés regulable que cuenta con tres posiciones diferentes para garantizar la comodidad y la seguridad de tu bebé. ¿Todavía lo estás pensando? ¡Hazte ya con ella!