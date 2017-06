5 usos alternativos de tu eBook para aprovecharlo al máximo

Con el verano a la vuelta de la esquina, son muchos los que ya están contando los días para volver a poner en práctica alguno de sus hobbies, como por ejemplo la lectura. Un vicio que pueden satisfacer fácilmente, ya no solo porque pueden cargar con todos sus libros físicos a su destino de vacaciones, no, sino porque tan solo les es necesario disponer de un dispositivo electrónico con el que tendrán acceso a una enorme biblioteca online. En efecto, hablamos de los eBooks.

Muchas personas no terminan de ver una verdadera función en estos aparatos, salvo la de permitir la lectura de documentos, pero te aseguramos que si investigas, comprarte un eBook puede salirte más rentable de lo que crees, ya no solo por los cupones de descuentos en eBook de Descuentos Ideal, con los que podrás hacerte con modelos de Kindle a gran precio, sino porque aunque no lo creas dispone de varias posibilidades adicionales con las que aprovecharás al máximo tu dispositivo. ¿No te lo crees? ¡Sigue leyendo y descúbrelos por ti mismo!

1. Jugar a videojuegos

Sí, aunque no lo creas los modelos más modernos de lectores electrónicos, como por ejemplo los Kindle Fire, te permitirán descargar juegos. No obstante, no esperes grandes títulos, sino juegos de plataformas y puzzles. Además, también hay varios juegos escondidos a los que puedes acceder manteniendo presionadas diversas teclas en la pantalla de inicio, como por ejemplo Alt+shift+M, ¡pruébalo!

2. Gestiona tu propia biblioteca

Si eres de los que lee algunos libros una y otra vez, no tienes porqué eliminarlos de tu eBook. Incluso puede almacenarlos y gestionarlos como si se tratara de una biblioteca propia. Para ello, no dudes en instalar Calibre en tu Kindle, puesto que este gestor te permitirá administrar tu colección, realizar las conversiones de formatos pertinentes y sincronizar toda clase de contenidos, ¿no te parece ideal tener a mano todos tus títulos favoritos?

3. Comparte contenidos en las redes sociales

¿Qué somos hoy en día sin las redes sociales? Por ello, ellas también están presentes en tu eBook Kindle. Así, será mucho más fácil compartir anotaciones o contenido del libro directamente en tus perfiles sociales. Seguro que te ha pasado alguna vez que leyendo te has enamorado de las declaraciones de algún personaje o de una frase perfecta en el momento perfecto. Ahora no tendrás que escribirla a mano, podrás copiar el texto y compartirlo de forma instantánea en Facebook y Twitter.

4. Lee y escucha

Otra de sus grandes prestaciones desapercibidas es el hecho de que algunos de los modelos de eBook más modernos son capaces de emitir y reproducir audio, por lo que los audiolibros son también una opción de entretenimiento con estos dispositivos.

5. Crea una lista de lecturas

Si eres de los que suele hacer uso del eBook para leer y documentarse en profundidad sobre un determinado tema, esta función te encantará. Instalando las ‘readlists’ de Readability puedes enviar artículos y documentos que te interesen directamente a tu eBook, redactando así una lista de lecturas pendientes sobre un mismo tema. Además, después podrás referenciarlas con facilidad en tu trabajo, por lo que es una opción fantástica para todos aquellos que actualmente se ven envueltos en el desarrollo de grandes proyectos académicos como Trabajos Final de Grado y Máster o Tesis Doctorales.