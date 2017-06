Accesorios con los que tu perro disfrutará del verano

Cualquiera diría que con las elevadas temperaturas que estamos experimentando durante las últimas semanas el verano ha llegado oficialmente, pero no, aún quedan unos cuantos días para que entremos en la temporada estival.

Un periodo del año en el que solemos aprovechar para viajar, disfrutar de los amigos y familiares y claro, en caso de que tengamos una, también disfrutar de nuestra mascota. Precisamente los animales son los que peor lo pasan en verano, ya que muchos de ellos son abandonados o apenas tienen formas de paliar las elevadas temperaturas estivales.

Sin embargo, en el caso de los perros afortunadamente cuentas con una gran variedad de accesorios para el verano como juguetes de agua, piscina, accesorios de baño y mucho más, que además puedes encontrar al mejor precio gracias a los cupones de descuentos en accesorios para perros de Descuentos Ideal y que sin duda mejorarán los meses veraniegos de tu perrito. A continuación te recomendamos algunos de los mejores. ¡Toma nota!

1. Adaptador para pasear en bicicleta

Con la llegada del buen tiempo y con miras a conseguir superar con éxito la conocida ‘operación bikini’, son muchas las personas que deciden practicar algún deporte, como por ejemplo pasear en bicicleta, pero ello no es algo que no puedas hacer con tu can, ya que el también puede ir a tu ritmo con la bici, de forma que pasaréis tiempo juntos y ambos ejercitaréis vuestra musculatura.

Para ello consigue Walkydog, un excelente complemento para disfrutar de un paseo en bici con tu can. Se trata de una barra de acero que aleja al animal de la bicicleta y lo mantiene a una distancia suficiente como para que no sufra ningún daño, haciendo que esta práctica sea segura y eficaz para ambos, ya que tampoco necesitarás controlar a tu perro. Además, es de fácil manejo, se adapta al soporte del sillín, se quita rápidamente y cuenta con tres resortes que pueden absorber un tirón si tu perro tira de la cuerda repentinamente, evitando así que te caigas de la bicicleta en caso de que esto ocurra.

2. Piscina

Que tengan el acceso prohibido a numerosas playas y piscinas de este mundo no significa que ellos no puedan darse un buen baño, al menos no si te haces con la piscina TK-Pet plegable para perros, que es ideal para todo tipo de razas y ha sido fabricada con plástico de gran calidad y resistencia, lo que asegurará la durabilidad de la misma, así como la seguridad de tu can.

Por si fuera poco, su uso es sencillo, ya que no hay que inflarla ni montarla, sino simplemente desplegarla y llenarla de agua para que sea cada vez más rígida; ocupa poco espacio gracias a su diseño flexible; se lava fácilmente; se puede transportar a cualquier lugar sin problemas, y cuenta con material antideslizante en su interior resistente frente a uñas y garras, lo que además de evitar resbalones, impedirá que tu can acabe con ella en cuestión de minutos. No lo dudes, métete con él y disfrutad juntos de un buen baño.

3. Cojín enfriador

Si no vas de vacaciones ni dispones del espacio suficiente como para instalarle una piscina en casa, este es el mejor accesorio que puedes adquirir para tu can, puesto que con él estará cómodo durante los meses de verano y evitará sufrir algún daño derivado por las elevadas temperaturas estivales. Se trata del cojín enfriador de TK-Pet, el cual está diseñado para reducir la temperatura corporal de los animales, con el objetivo de que estén frescos en verano. El mismo funciona por contacto, es decir, cuando tu perro se tumbe sobre él, empezará a reducir su temperatura corporal gracias al cojín, que le da una sensación térmica más agradable.

Además, no tiene cables ni baterías y el relleno del mismo es muy cómodo, por lo que sin duda es la mejor alternativa para que tu fiel amiguito pueda paliar eficazmente los calurosos días veraniegos.