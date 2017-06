4 trucos para aprovechar al máximo el espacio de tu armario

Las semanas previas a la llegada del verano están marcadas por el incremento constante de las temperaturas, lo que nos lleva irremediablemente a adelantarnos a la temporada estival, sacando así antes de tiempo la ropa de verano y guardando la de invierno.

Si bien esta tarea podría verse como algo fácil, ya que se le podría aplicar la famosa frase “las gallinas que entran por las que salen”, desgraciadamente en la mayoría de las ocasiones guardar la ropa de invierno se convierte en una auténtica odisea, más aún si no disponemos del espacio suficiente.

Muchas veces la falta de espacio se debe a que el armario que tenemos en casa es muy pequeño, por lo que te recomendamos sustituirlo aprovechando los cupones de descuentos en armarios de Descuentos Ideal, pero también puede deberse a que no sabemos almacenar de forma correcta nuestras prendas, lo que nos lleva a ocupar más espacio del que necesitamos en la mayoría de las ocasiones o a no aprovecharlo al máximo. No obstante, no te preocupes, ya que a continuación te vamos a dar algunos trucos con los que podrás poner fin a la falta de espacio en tu armario.

1. Aprovecha las puertas

¿Por qué dejar las puertas de tu armario sin utilizar cuando pueden convertirse en un espacio de almacenamiento más? Si quieres aprovechar al máximo esta parte imprescindible de tu armario, te recomendamos que adhieras a las puertas colgadores o perchas para colgar chaquetas, así como otras prendas y accesorios, o incluso puedes instalar un zapatero plegable en vertical en el que almacenes tus zapatos favoritos, o un organizador colgante para tu ropa interior.

2. El espacio entre estantes también es útil

Si tu armario venía montado de serie y los estantes son fijos poco más podrás hacer que aprovecharlos, pero fíjate si entre ellos hay suficiente espacio como para incluir colgadores y organizadores en los que puedas almacenar otras prendas y complementos. En caso de que no sean fijos, puedes retirarlos e instalar otras baldas y estantes, con el objetivo de que dispongas de más espacio para todas tus prendas en diferentes alturas. ¡No te conformes con lo que viene! Si es un armario modular sácale partido e instala barras para colgar la ropa y crea distintos espacios.

3. Instala cajones

Si dispones de un armario modular de dos barras puedes añadir una tabla en la zona media y un módulo de cajones en la parte inferior, con el objetivo de ganar mayor espacio de almacenamiento.

4. Crea un perchero múltiple

La ropa colgada ocupa menos espacio que si está perfectamente doblada y amontonada una encima de otra, pero la realidad es que a veces no tenemos perchas suficientes o la barra colgante es tan pequeña que apenas caben cuatro prendas. Sin embargo, para todo hay solución, por lo que quizá crear un perchero múltiple es una buena alternativa. Solo tienes que comprar una cadena, introducir uno de sus eslabones en una percha y así sucesivamente con el resto de eslabones. El resultado será un perchero múltiple vertical que te permitirá almacenar gran cantidad de ropa, especialmente si tu armario es muy largo.

Esperamos que estos trucos te sean útiles y puedas ganar espacio con tu armario. ¡Cuéntanoslo!