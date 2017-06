Así puedes encontrar al amor de tu vida en el siglo XXI

Se acerca el verano, y quizá al igual que otras muchas personas sientes que este tampoco está siendo tu año en lo que respecta a conocer el amor. Si bien es difícil, ya que el amor verdadero no se conoce de la noche a la mañana y cada vez más parece que se está extinguiendo, no cabe duda de que cuentas con varias alternativas que pueden hacer más fácil que Cupido dé en el clavo, y es que si antes era necesario salir y conocer gente, hoy tan solo necesitas un Smartphone, una buena conexión de datos o WiFi, y sobre todo tu mejor predisposición.

Si al igual que nuestros abuelos y padres tuviéramos que contarles a nuestros hijos cómo conocimos a nuestra futura pareja, probablemente dejaríamos atrás aquello de “éramos amigos en el colegio”, “bailando en una discoteca” o “me la presentaron unos amigos” para dar paso a “me envió un mensaje por Tinder”, “comenzó a seguirme por Twitter” o “la conocí en una cita a través de un portal web”, y es que efectivamente así se liga en el siglo XXI.

Hoy en día quien no liga es porque no quiere, ya que desde luego opciones no faltan y si no te haces una idea, toma nota de las siguientes alternativas de las que dispones para encontrar el amor en menos de lo que canta un gallo.

1. Inscríbete en un portal de citas

Hay numerosos portales de citas en los que puedes conocer a gran cantidad de personas que pueden coincidir con tus expectativas y preferencias. Además, aunque estos portales suelen conllevar una cuota de inscripción, ahora con los cupones de descuentos en portales de citas de Descuentos Ideal, puedes pagar una cuota única por estar inscrito dos meses, ¿no es fantástico? Con la cercanía de las vacaciones y la temporada estival son cada vez más las personas que intentan encontrar el amor, por lo que no lo dudes y busca a tu príncipe o princesa azul redactando tu perfil y abriéndote al amor.

2. Apúntate a ‘First Dates’

Aunque también podríamos recomendarte ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, en este programa no permiten que parejas homosexuales busquen el amor, así que sin duda participar en ‘First Dates’ puede ser una buena alternativa para que todos, independientemente de nuestra orientación sexual, seamos tocados por la flecha de Cupido. Son varias las parejas que han salido enamoradas del exitoso date show de Cuatro, algunas de ellas incluso han pasado por el altar, por lo que no cabe duda de que si la suerte está de tu parte quizá encontrarás al amor de tu vida.

3. Aplicaciones móviles y redes sociales

Las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, y diversas aplicaciones móviles, como Tinder o Grindr, pueden ser otras buenas alternativas con las que podrías encontrar al amor de tu vida. Son muchas las parejas que han surgido a raíz de convertirse en ‘followers’ inesperados o por hablar a través de mensaje privado, y si no que se lo digan a Risto Mejide y su actual esposa, Laura Escanes, ya que el publicista no dudó en hablarle a través de mensaje privado por Twitter a la modelo, surgiendo así lo que hoy día es un matrimonio, ya que se casaron el pasado sábado 27 de mayo.

En lo que respecta a las aplicaciones, si bien muchas personas acuden a ellas en busca de ‘carne’, puesto que la práctica de sexo de forma esporádica es otra de sus finalidades, sin duda es otra buena opción de conocer gente que se encuentra en tu misma área geográfica, con la que podrías entablar una bonita amistad, una estupenda relación, o bueno, si ambos estáis de acuerdo, una apasionada noche de sexo. ¡Tú decides!

Como puedes ver queda claro que en este siglo aquello de quedar y verse para conocerse ahora pasa antes por una pantalla, ya sea la del ordenador, la del móvil o la de la televisión, pero en todas ellas te aseguramos que Cupido puede hacer su aparición.